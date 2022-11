Lyt til artiklen

Der var mildest talt fart på, da to biler kørte ræs mod hinanden i Søborg natten til søndag.

En af dem er blevet målt til mindst 129 kilometer i timen på Transformervej, en byzone.

Og det svarer til at køre 158 procent hurtigere, end hvad der er tilladt på stedet, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Bilen, der var en BMW med 4,4 liters V8-motor og intet mindre end 462 hestekræfter, blev standset af en færdselsbetjent og beslaglagt.

Føreren, en 47-årig mand fra København, blev sigtet for to gange vanvidskørsel, oplyser politikommissær Claus Stoltenberg, Københavns Vestegns Politis færdselsafdeling:

»Vi har både sigtet ham for at køre om kap på en offentlig vej og for at køre over 100 procent for hurtigt i en byzone. Begge dele er omfattet af reglerne om vanvidsbilisme, og derfor tog vi bil og kørekort på stedet.«

Den 47-årige protesterede over politiets beslaglæggelse af bilen og inddragelsen af kørekortet. Det skal Retten i Glostrup nu tage stilling til.

Claus Stoltenberg tilføjer, at politiet fortsætter den massive indsats mod vanvidsbilisme.

Det kan udløse 20 dages fængsel og tre års frakendelse af kørekortet, hvis man bliver taget i at køre om kap på offentlige veje.

Og kører man derudover 100 procent for stærkt i en byzone, som i dette tilfælde, kan det udløse yderligere 20 dages fængsel, tre års frakendelse af kørekortet plus konfiskation af bilen.



BMW'en med de 462 hestekræfter havde en nypris på omkring 1,4 millioner kroner i 2019 og er ejet af et leasingselskab.