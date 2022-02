En 38-årig mand er ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger for angiveligt at have stjålet og begået mandatsvig mod intet mindre end syv virksomheder.

Det fortæller anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

»Han er sigtet for fem tilfælde af tyveri, og to tilfælde af mandatsvig mod syv virksomheder.«

Grundlovsforhøret er blevet holdt for lukkede døre, så det er sparsomt med oplysninger i sagen.

Men for tre af forholdene er manden sigtet for i alt at have stjålet 287.000 kroner fra sine arbejdsgivere.

Desuden skulle den 38-årige angiveligt have misbrugt et benzinkort, som han har fået stillet til rådighed, ligesom han har stjålet genstande fra sin arbejdsgivere.

Manden er blevet varetægtsfængslet for gentagelsesrisikoen, fordi der er grund til at antage, at han vil fortsætte med at stjæle, oplyser Kristina Frandsen.

Den 38-årige har nemlig angiveligt begået tyverier lige op til, han blev anholdt 21. februar.

Desuden har dommeren lagt vægt på, at tyverierne er foregået over en længere periode.

Skulle manden blive dømt for forholdene, så vil det blive sanktioneret med en fængselsstraf, oplyser anklageren.