En 30-årig mand er blevet udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år for at kvæste en anden mand alvorligt i trafikken, oplyser Københavns Vestegns Politi. Den dømte var påvirket af hash og havde af lægen fået forbud mod at køre bil. Dommen er anket til landsretten.

Han straffes ligeledes med fængsel i et år og ni måneder.

Den 30-årige mand kørte mellem 103 og 122 kilometer i timen på en vej i Ballerup.

Her ramte han en forankørende bil og var skyld i alvorlige skader på føreren. Vedkommende blev alvorligt kvæstet, brækkede ryggen og fik hjertestop.

I forbindelse med den efterfølgende anholdelse talte den 30-årige nedsættende og truede en betjent.

Den dømte var, udover at være påvirket af hash, modtaget et midlertidigt køreforbud af sin læge på grund af sygdom.

Netop den del berettiger den hårde straf ifølge anklageren i sagen.

»At sætte sig bag rattet og køre så hurtigt, når man er er påvirket af hash og ovenikøbet har fået at vide af sin læge, at man ikke må køre, er det netop vanvittigt. Når ens vanvidskørsel så ender i en alvorlig trafikulykke, så er det helt på sin plads at straffen er hård,« siger anklager Robert Rafn.

Opdateres …