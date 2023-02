Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En oktobernat sidste år blev en ung mand fundet på Jarmers Plads i København. Blodig. Knivstukket.

Onsdag formiddag har Københavns Politi anholdt og sigtet en 26-årig mand. Det er politiets opfattelse, at han forsøgte at dræbe den 23-årige.

I et tweet oplyser politikredsen, at den 26-årige har relation til bandemiljøet, og at han i øvrigt ikke skulle have handlet alene, da den 23-årige blev stukket flere gange 15. oktober sidste år.

Netop mistanken om, at der er en medgerningsmand på fri fod, betyder, at anklagemyndigheden vil begære dørlukning, når den 26-årige senere onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten ved Københavns Byret.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet knap en time efter midnat 15. oktober. Selve overfaldet skulle være blevet begået i en bil, som den 23-årige havde befundet sig i, før han altså endte på Jarmers Plads.

Den unge mand blev efterfølgende indlagt på hospitalet med sine skader. Hvad, der konkret var hændt ham, var han dog ikke særlig meddelsom omkring, oplyste politiet dengang til B.T.

»Helt generelt er det sådan i nogle miljøer, at man ikke vil tale med politiet,« sagde vagtchef Henrik Stormer dengang – dog uden at uddybe.

I forlængelse af anholdelsen af en mulig gerningsmand oplyser Københavns Politi, at efterforskningen nu fortsætter med henblik på yderligere anholdelser.