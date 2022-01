En 19-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg.

Drabsforsøget skete torsdag formiddag på en adresse i Brønderslev.

Det oplyser Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Der har været lukkede døre under grundlovsforhøret, og derfor er det sparsomt med oplysninger i sagen.

Men det står klart ifølge sigtelsen, at den 19-årige mand snittede den 57-årige kvinde i ryggen, så hun fik et 25 centimeter langt snitsår.

Kvinden er dog udenfor livsfare.

Den 19-årige mand og den 57-årige kvinde har nære relationer, fortæller Peter Skovbak videre.

Den 19-årige er varetægtsfængslet i fire uger i surrogat på en psykiatrisk afdeling.