Da en vagt tidligt tirsdag aften svingede forbi toiletterne i Frederiksberg Centret, blev han mødt af synet af en såret 14-årig.

Drengen var forinden blevet ramt af en kniv i forbindelse med et slagsmål ikke langt fra centret.

Det oplyser Københavns Politi dagen derpå til B.T.

Politiet var tirsdag aften til stede i centret og området omkring, og i første omgang stod det ikke helt klart, hvad der var sket.

Fra vagtchefen lød det på tidspunktet, at ofret ikke umiddelbart var samarbejdsvilligt.

Det har siden vist sig, at to mindre grupper var endt i slagsmål i nærheden, og det var altså her den 14-årige var blevet såret.

»Vi er stadig i gang med efterforskningen, men det tyder på, at det har fundet sted i området omkring Falkoner Plads,« oplyser vicepolitiinspektør Jesper Beuschel.

På spørgsmålet om, hvorvidt slagsmålet var banderelateret, lyder det:

»Spørgsmålet er en del af efterforskningen, men det er for tidligt at sige noget om.«

Politiet oplyser borgere, der måtte have viden i sagen, til at tage kontakt på 1-1-4.