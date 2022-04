Han er stadig flov over det. Det, han har gjort, og de mennesker, han har såret. Skammen bor i ham.

Alligevel har han valgt at fortælle hele verden om det.

Forfatter Jesper Stein har for nylig udgivet den autofiktive bog ‘Ædru’ om en succesrig krimiforfatters otte uger lange behandling for alkoholmisbrug.

Bogens hovedperson er ham selv.

»Jeg kunne komme i tanke om de første 300 andre ting, jeg hellere ville være. Men jeg har været alkoholiker – og betegner mig stadig som det. Alkoholiker,« siger Jesper Stein, der er vokset op i Risskov i Aarhus og blandt andet har vundet De Gyldne Laurbær for sine krimier om politimanden Axel Steen.

Han har også tidligere skrevet romanen ‘Rampen’ om sine forældres dramatiske skilsmisse og efterfølgende alkoholmisbrug.

Og nu er turen så kommet til ham selv. Han har været alkoholiker i næsten 35 år. I 2012 lagde han flasken på hylden officielt, men de næste seks år løj og drak han alligevel i smug.

Han blev først ædru, da han 25. maj 2018 kom i behandling.

»Det er stadig så tæt på, at det kan være svært for mig at tale om. Til gengæld var det ret nemt at skrive om. Da jeg først gik i krig med det, væltede det nærmest ud af mig. Perioden har stået meget klart for mig, fordi jeg var i krise, og alt var så voldsomt,« siger han.

Han tog den endelige beslutning om at droppe promillerne, fordi det blev helt tydeligt for ham, at der ikke længere var nogen anden vej tilbage, hvis han ville holde fast i de relationer og det liv, han havde.

Dengang frygtede han, at livet uden alkohol ikke rigtigt ville være værd at leve.

»Da jeg stod midt i det, frygtede jeg, at alt livslyst og livsglæde ville forsvinde. At alt ville blive leverpostejgråt og frygteligt. Jeg var virkelig bange for at skulle slippe det, så det krævede kompetent hjælp at turde gøre noget helt andet,« siger Jesper Stein.

Forfatter Jesper Stein er aktuel med en ny bog, "Ædru", om en mand, der er nødt til at holde op med at drikke. Foto: Mathias Eis Vis mere Forfatter Jesper Stein er aktuel med en ny bog, "Ædru", om en mand, der er nødt til at holde op med at drikke. Foto: Mathias Eis

Han begyndte at drikke, da han var teenager. Hans far forlod hans mor til fordel for en 33 år yngre kvinde, og barndomshjemmet gik i opløsning. For Jesper Stein blev alkohol en måde at flygte fra sine følelser.

»I starten drak jeg på positive og negative følelser. Men med tiden skulle der ikke længere en anledning til. Så drak jeg bare, fordi jeg havde lyst til det. Jeg brugte mange mentale ressourcer på at holde misbruget i skak og skjul, så jeg lige netop kunne få karriere og familieliv til stadig at hænge sammen,« siger han.

I dag er han glad for, at han turde prøve et liv uden alkoholen som sin bedste ven, og han er ikke et sekund i tvivl om, at livet er bedre uden.

»Det er en kæmpe lettelse for mig. For når man er afhængig af noget, pantsætter man sin egen vilje et sted, og det er altså ikke morsomt at leve et liv, hvor man ikke selv træffer valgene,« siger han.

Frygten for at få et leverpostejfarvet, kedeligt liv uden alkohol til at peppe det op er også blevet gjort til skamme. Fuldstændig.

»Mit liv er fyldt af alle mulige farver nu. Jeg er meget mere til stede og bevidst om det, der sker omkring mig. Alt er lysere. Der er et helt vildt håb og en frihed i at slippe for misbruget,« siger han.

Jesper Stein håber, at hans bog kan være med til at aftabuisere alkoholisme og række ud til de mange danskere, der har alkohol tæt inde på livet.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

»Det er jo en folkesygdom. En alvorlig en af slagsen, der ødelægger familier og menneskers helbred. Jeg håber, jeg måske kan være med til at give de mennesker en stemme og sætte fokus på, at der altså skal ske noget på det her område,« siger Jesper Stein.