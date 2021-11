Hun var blot 13 år gammel, da hendes livsbane skiftede kurs. Da hverdagens teenagetrummerum med skole og fritidsjob hos den lokale bager blev piftet op med noget nyt og spændende.

»Dengang var det jo bare for sjov. Men jeg havde klart lavet noget andet i dag, hvis det ikke var for de film,« siger Sofie Lassen-Kahlke om dét, der blev indledningen på hendes karriere.

Det er næsten 30 år, siden hun fik sin debut i familiefilmen ‘Vildbassen’. For sjov.

»Da jeg lavede ‘Vildbassen’, gik jeg stadig i folkeskolen og tilmed en rigtig god klasse, hvor jeg kunne svæve lidt under radaren. Sikkert, fordi jeg gik i klasse med Mille Lehfeldt, som allerede havde lavet film.«

»Det tror jeg, var en stor redning for mig. At det jeg gjorde, ikke var noget specielt,« fortæller Sofie Lassen-Kahlke.

Men da hun få år senere sagde ja til at spille Anja i filmatiseringen af Dennis Jürgensens populære ungdomsroman ‘Kærlighed ved første hik’, blev hendes skæbne for alvor beseglet.

»Der ændrede alt sig. Jeg kan huske, hvordan jeg på det tidspunkt havde fået arbejde i baren på café Dan Turell i København og var vildt glad for det.«

»Men der gik ikke længe, før jeg var nødt til at stoppe. For jeg brugte næsten mere tid på at skrive autografer end tage imod bestillinger,« siger hun om pludselig at blive folkeeje. Sådan én, de unge piger spejlede sig i, de unge mænd savlede efter, og deres forældre ville ønske var deres egen.

Selvom det helt store gennembrud først kom med 'Anja og Viktor'-filmene, var autografer en del af hendes liv allerede efter debuten med 'Vildbassen'. Foto: PETER ELMHOLT Vis mere Selvom det helt store gennembrud først kom med 'Anja og Viktor'-filmene, var autografer en del af hendes liv allerede efter debuten med 'Vildbassen'. Foto: PETER ELMHOLT

Fire film og en musical er det blevet til i serien. Men at være hende den søde fra Anja og Viktor-filmene har aldrig føltes som en klods om benet.

»Selvfølgelig har jeg da i ny og næ været i situationer, hvor det har været irriterende. Men jeg synes, at jeg har været heldig,« mener Sofie Lassen-Kahlke og tillægger det at have et godt liv ved siden af karrieren stor betydning.

»Et sted, hvor man er noget andet end hende skuespilleren. Et liv, hvor man bare er én af mange.«

Ét af de steder, hvor hun var det, var på jurastudiet.

Til mange fans store overraskelse valgte den unge stjerne nemlig som 19-årig at gå i sine forældres fodspor.

»På den måde var det at gå den nemme vej. Men jeg startede mest, fordi alle mine veninder søgte ind på uddannelser, mens jeg stod lidt og flagrede. Jeg var blevet lidt skuespiller, men alligevel følte jeg mig ikke som en.«

Gennem sin karriere har Sofie Lassen-Kahlke gået sine egne veje og blandt andet uddannet sig til jurist. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Gennem sin karriere har Sofie Lassen-Kahlke gået sine egne veje og blandt andet uddannet sig til jurist. Foto: Bax Lindhardt

»Det er et virkelig fedt miljø at være en del af. Jeg følte mig så voksen og lidt klog. Jeg så nok mig selv som én af dem fra alle de amerikanske advokatserier,« mindes hun med et smil.

Men i så tilfælde en mangeårig tv-serie. For der skulle faktisk gå 17 år, før Sofie Lassen-Kahlke fik papir på sin uddannelse.

Ikke alene var der en karriere, der skulle passes ved siden af. Kærligheden gjorde også sit indtog. Og så kom der børn til.

»Som jeg jokende har svaret, når jeg er blevet spurgt, om jeg har læst med den og den person: ‘jeg har læst sammen med alle’,« griner hun om den lange studietid.

Datteren Agnes kom til verden, stort set samtidig med at en ny studiefremdriftsreform blev indført. Den gav hende to år til at færdiggøre studiet.

»Jeg havde mega meget arbejde og barn nummer to og manglede adskillige kandidatfag samt et speciale. Men tanken om, at alle de eksamener, søvnløse nætter og nerver, jeg i 17 år havde kæmpet, med ville være spildt, hvis jeg droppede det, gjorde udfaldet,« siger Sofie Lassen-Kahlke, som endte med at skrive speciale i medieret, så der i det mindste var en kobling mellem de to verdener.

»Kommer jeg til at bruge det? Næppe. Men man skal aldrig sige aldrig,« tilføjer hun med et smil og er taknemmelig for den brede palette af opgaver, hun har haft mulighed for at kaste sig over, siden hun for snart 30 år ved et tilfælde blev skuespiller og folkeeje.

Børnenes MGP er en af de mange ting, der er at finde på Sofie Lassen-Kahlkes cv. Her ses hun med medvært Jacob Riising. Foto: Henning Bagger Vis mere Børnenes MGP er en af de mange ting, der er at finde på Sofie Lassen-Kahlkes cv. Her ses hun med medvært Jacob Riising. Foto: Henning Bagger

»Det handler om at gribe livets chancer og muligheder,« mener Sofie Lassen-Kahlke, som ud over at være bogaktuel medvirker i flere serier, som får premiere den kommende tid.

»Hvis jeg ser en film eller en plakat af mig selv fra dengang, føler jeg, at det er et andet menneske. At det slet ikke er mig. At det er nogle andre, der har hovedrollen i de film.«

»Da jeg var yngre, orkede jeg nærmest ikke at have dem kørende i baggrunden. Men i dag er det så lang tid siden, at jeg faktisk synes, at det er sjovt at se dem.«

'Ramt: 39 historier om at blive 40' er netop udkommet på Gyldendals forlag