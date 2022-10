Lyt til artiklen

For nylig fortalte Kathrine Abrahamsen, at hun havde sagt sit job som P3-vært op.

Forklaringen lød her, at radiokanalens strategi for formiddagsfladen næste år ikke var 'et match med, hvad jeg kan se mig selv lave.'

Det er ikke længe siden, at hendes gamle P3-medvært Mathias Helt i juni traf den samme beslutning.

I samme ombæring valgte værtsmakkerparret at stoppe deres faste program 'Buffeten'.

Nu har Kathrine Abrahamsen så fulgt i Mathias Helts fodspor og sagt op på Danmarks Radio.

Og Mathias Helt er først og fremmest ikke i tvivl om, at Kathrine Abrahamsen og hendes velkendte stemme vil blive savnet på P3.

Men han forstår også godt, at den kommende strategi for formiddagsfladen på P3 ikke passede hans tidligere medvært.

»Det er der jo nogen, der får en masse penge for at tage nogle beslutninger omkring, og det har de gjort,« siger Mathias Helt.

B.T. talte med radiovært Mathias Helt, da han – sammen med nydanser Natascha Brocks mand Albert Dieckmann og hendes podcastmakker Mads Holm – mødte op til 'Vild med dans' program seks. Foto: Martin Sylvest Vis mere B.T. talte med radiovært Mathias Helt, da han – sammen med nydanser Natascha Brocks mand Albert Dieckmann og hendes podcastmakker Mads Holm – mødte op til 'Vild med dans' program seks. Foto: Martin Sylvest

Han selv sagde op i foråret for i stedet at lave sin egen podcast, 'Absolut med Mathias Helt'.

»Når man er vært, som jeg er det, og som Kathrine også er det, så vil man rigtig gerne have et sted, hvor ens personlighed kan få lov til at fylde rigtig meget,« forklarer han.

»Mit indtryk er, at der bliver skruet lidt op for musikken på den nye formiddag, så der er lidt mindre tid til at udfolde ens skønne personlighed. Nu gør jeg så det i min podcast, og nu gør Kathrine så det nogle andre dejlige steder.«

Mathias Helt understreger dog, at værtsparret endnu ikke er fuldt bekendte med P3s strategi for det nye år.