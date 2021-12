Det amerikanske musikikon og filmproducenten Clarence Avant - også kendt som 'The Black Godfather - er i stor sorg.

Hans hustru gennem 54 år, Jacqueline Avant, er nemlig blevet skudt og dræbt under et indbrud i deres hjem i Beverly Hills tidlig onsdag morgen amerikansk tid.

Det skriver en række amerikanske medier - heriblandt TMZ og CNN.

Begge medier har fået den tragiske hændelse bekræftet af det lokale politi, som udtaler, at røveriet umiddelbart virker som at være planlagt nøje.



»Jeg tror ikke, at det her var et tilfældigt angreb, men jeg kan ikke sige så meget mere lige nu,« siger politiinspektør Mark Stainbrook.

Politiafspærringer foran Avant-familiens hus. Foto: VALERIE MACON

Også familien Avants sikkerhedsvagt blev skudt under episoden. Dennes tilstand er ukendt.

I skrivende stund er ingen blevet anholdt i sagen, og politiet har heller ikke udtalt sig om motivet.

Jacqueline Avants efterladte har udsendt en pressemeddelelse, hvor de siger følgende:

»Jacqueline var en fantastisk kvinde, hustru, mor og filantrop. Hun var en Beverly Hills-borger i 55 år og betød meget for samfundet. Hun vil blive savnet af sin familie, venner og alle, hun har hjulpet gennem sit fantastiske liv.«



Ifølge TMZ blev Jacqueline Avant skudt i maven under indbruddet, men dette er ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

Clarence Avant i oktober, da han blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame. Foto: GAELEN MORSE

Hun og 90-årige Clarence Avant blev gift i 1967 og har to børn sammen.

Clarence Avant blev så sent som i år optaget i den prestigefyldte Rock and Roll Hall of Fame.

I 2019 var han hovedpersonen i dokumentaren 'The Black Godfather', der handler om hans succesfulde karriere og liv som musiker.

Ifølge amerikanske medier skal Clarence Avant ikke være kommet til skade under røveriet.