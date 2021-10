Natten til søndag blev Josephine Kuhn, der er en af værterne på den populære podcast 'Fries Before Guys', mor for første gang.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

'Mit hjerte er ved at falde fra hinanden af akut vokseværk for at kunne rumme alle følelserne for vores nyfødte datter og i moderskabet,' skriver hun.

I opslaget fortæller hun samtidig, at datteren har fået navnet Sienna.

I kommentarfeltet, der er fyldt med lykønskninger, er det tydeligt at se, at den lille ny allerede kan gøre sig klar til at blive svøbt i kærlighed.

Josephine Kuhns veninde og podcast-medvært, Nanna Elizabeth Hovgaard, skriver, blandt andre:

'Åååååh elsker jer så meget,' efterfulgt af en håndfuld hjerter.

'Elskede alle sammen <3,' skriver sangerinden Jada.

'Fries Before Guys' gik i luften i januar 2016 og er en samtalepodcast med mere end 200 episoder, hvor de to Aalborg-veninder deler ud af de tanker og erfaringer, de har gjort sig om at være kvinde i 20erne.

Sidste år lancerede makkerparret desuden podcasten 'Fries Meets Guys', der handler om den moderne mand. Her har de i løbet af 50 episoder blandt andre haft Mads Steffensen og Joakim Ingversen i den varme stol.

Udover det har de sågar også en brevkasse-podcast, der har fået navnet 'Fries Up Your Life', hvor de hjælper deres lyttere med råd, anbefalinger og dilemmaer.