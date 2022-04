Den celebre retssag mellem eks-skuespillerparret Johnny Depp og Amber Heard er i fuld gang, og i et krydsforhør af førstnævnte falder emnet på stoffer.

Amber Heards advokat vil gerne dykke lidt ned i Johnny Depps omgang med stoffer og spørger blandt andet ind til Johnny Depp og vennen Marilyn Mansons erfaringer sammen.

»Vi drak sammen, vi tog måske kokain sammen et par gange,« fortæller Johnny Depp ifølge musikbladet NME.

Advokaten spørger så, om der også var piller involveret, og her kan Johnny Depp ifølge NME ikke lade være med at svare med et grin.

Johnny Depp i retten. Foto: POOL Vis mere Johnny Depp i retten. Foto: POOL

»Der var engang, jeg gav Marilyn Manson en pille, så han ikke skulle tale så meget.«

Advokaten viste senere et billede af rockstjernen Keith Richards demoalbum liggende ved siden af fire baner kokain og et glas øl.

På billedet ser man ifølge NME også en kasse med Johnny Depps initialer, et kranie og to krydsende knogler.

Da advokaten spørger, om boksen indeholdt kokain, svarer Johnny Depp:

Johnny Depp og Marilyn Manson i 2006. Foto: FRED PROUSER Vis mere Johnny Depp og Marilyn Manson i 2006. Foto: FRED PROUSER

»Jeg kan ikke sige, at jeg havde kokain i den...Men den ser ud til at passe til kokain.«

Johnny Depp og Amber Heard blev gift i 2015, men allerede i 2016 gik de fra hinanden, og i 2017 gik skilsmissen igennem.

I den aktuelle retssag har Johnny Depp sagsøgt Amber Heard for at have tilsvinet hans navn og på den måde 'ødelagt' hans karriere.

Det skete efter, at hun i 2018 havde skrevet en klumme i Washington Post om hustruvold.

