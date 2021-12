De har samarbejdet på populære film såsom 'Anchorman', 'Daddy's Home' og 'Step Brothers', og de startede sågar hjemmesiden 'Funny or Die' sammen, men alligevel snakker skuespilleren Will Ferrell og instruktøren Adam McKay ikke sammen den dag i dag.

Til stor undren for offentligheden sluttede det 25 år lange venskab og partnerskab mellem de Hollywood-kendisser nærmest fra den ene dag til den anden.

Nu sætter Adam McKay dog for første gang ord på, hvorfor han og Will Ferrell ikke har snakket sammen en eneste gang siden 2019.

Det gør han i et stort interview med Vanity Fair.

Instruktør Adam McKay. Foto: Tobias SCHWARZ Vis mere Instruktør Adam McKay. Foto: Tobias SCHWARZ

Her fortæller den 53-årige instruktør, at uvenskabet skyldes en uenighed over en rolle i en kommende HBO-serie om den tidligere LA Lakers-ejer Jerry Buss.

Ifølge Adam McKay ville Will Ferrell gerne have rollen, men McKay valgte i stedet at ansætte skuespilleren John C. Reilly, som Will Ferrell spillede over for i 'Step Brothers'.

»Sandheden er, at serien skal være super realistisk, og Will Ferrell ligner bare ikke Jerry Buss, og han har ikke auraen af Jerry Buss,« siger Adam McKay og fortsætter:

»Og så var der bare nogle folk, der er involverede i projektet, som sagde, at selvom de elsker Will Ferrell, så kunne de ikke se ham i rollen.«

Adam McKay fortæller videre, at han ikke fik fortalt Will Ferrell, at John C. Reilly ville få tilbudt rollen, før Will Ferrell selv fandt ud af det.

»Det var ikke min mening at såre ham. Jeg ville gerne have været mere respektfuld omkring det. Jeg skulle have ringet til ham, men det gjorde jeg ikke. I stedet ringede Reilly til ham, fordi Reilly er en ordentlig fyr.«

Ifølge Adam McKay snakkede han efterfølgende i telefon med Will Ferrell, som afsluttede venskabet, hvorefter de delte deres virksomhed 'Funny or Die' op.

»Han sagde stort set bare: 'Hav et godt liv' til mig, og så tænkte jeg: 'Fuck, han kommer aldrig til at snakke til mig igen', så ja, vores venskab sluttede ikke godt,« fortæller instruktøren.

Will Ferrell (højre) og John C. Reilly (venstre) i filmen 'Step Brothers'. Foto: HO Vis mere Will Ferrell (højre) og John C. Reilly (venstre) i filmen 'Step Brothers'. Foto: HO

Adam McKay prøvede siden alligevel at kontakte skuespilleren, men han hørte aldrig tilbage fra ham.

»Jeg fuckede virkelig op. Jeg skulle have gjort alt efter bogen. I mit hoved tænkte jeg nok, at tingene bare lige skulle køle lidt ned, og så ville vi om et halvt år igen sidde sammen og grine af det hele,« siger han og fortsætter:

»Men det ramte ham hårdere, end jeg forestillede mig, selvom jeg har rakt ud til ham og forsøgt at minde ham om, at der også blev kastet ting mod mig, som han aldrig har undskyldt for.«

Will Ferrell har i skrivende stund ikke udtalt sig om Adam McKays interview i Vanity Fair.

I oktober sagde han dog følgende til Hollywood Reporter om det afsluttede venskab med instruktøren:

»Adam var lidt sådan, at han ville det ene og det andet. Han ville have vækst og indflydelse, hvor jeg lidt syntes, at det var svært at følge med.«