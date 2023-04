»Han blev født med den længste sølvske, som nogen kan få, men han kan ikke sutte på den gennem hele livet.«

Sådan lød det kontant fra en af Englands rigeste mænd, da han skulle fortælle om sin søns fremtid og hans specielle arv. Nu er sønnen blevet voksen, gudfar til prins George og er netop blevet forlovet.

»Medlemmerne af begge familier er absolut lykkelige over nyhederne.«

Sådan lyder det ifølge The Times i en pressemeddelelse udsendt i anledning af, at en af England mest eftertragtede ungkarle er blevet forlovet.

Hugh Gresvenor ses her med prins William i 2018. Foto: OLI SCARFF

Den 32-årige hertug af Westminster, Hugh Grosvenor, der er en af Englands rigeste mænd, har nemlig fundet sin udkårne i Olivia Henson, der arbejder som revisor i Belazu, der sælger eksklusive fødevarer. Og efter at have været kærester i to år har de to netop meddelt, at de skal giftes.

Forlovelsen vækker stor opsigt i England. For hertugen af Westminster er ikke blot gudfar til Englands engang kommende konge, prins George. Hans egen gudfar er den engelske kong Charles, og den stenrige familie har gennem generationer haft et tæt forhold til det britiske kongehus.

Dertil kommer, at familien er uhørt rig. Knap ti milliarder pund (82 milliarder kroner) lyder formuen på ifølge The Times liste over Storbritanniens rigeste. Det svarer til en placering som nummer 12 på listen.

Den store formue skyldes, at hertugen af Westminster er Englands største private jordbesidder og ejer mere jord end kong Charles.

Hugh Grosvenor skal giftes. Her ses han i 2018. Foto: OLI SCARFF

Og det er en tung arv at løfte. Især da den nuværende hertug allerede som blot 25-årig arvede sin fars titel, da faren døde.

Men allerede inden havde faren, Gerald Grosvenor, der var den sjette hertug af Westminster, forklaret de udfordringer, som sønnen en dag ville stå overfor.

»Han bliver nødt til at se sig selv som en forsørger, der skal sørge for at holde ejendommen i god stand gennem hans levetid. Det tog mig ti år at forstå, hvad jeg har arvet,« sagde han ifølge The Times.

Hertugen havde fire børn, men da de to ældste og den yngste var piger, blev det grundet gamle arveregler om mandlig arvefølge, at hans eneste søn, Hugh Grosvenor, der skulle arve formuen.

Den nu afdøde hertug af Westminster, Gerald Cavendish Grosvenor, vidste godt, hvilken pligt der ventede hans søn. Foto: TOBY MELVILLE

Nu får han dog en hertuginde ved sin side, for når parret bliver gift, vil hans kone Olivia blive til hertuginde af Westminster på det smukke gods Eaton Hall i Cheshire syd for Liverpool: Det var for øvrigt også her, at frieriet fandt sted.

Familiens formue kan spores tilbage til 1677, hvor sir Thomas Grosvenor fik en del jord vest for London i medgift, da han blev gift med Mary Davies.

Det blev sidenhen til de meget kendte og dyre områder i London, Mayfair og Belgravia, hvilket endte med at blive en guldgrube for familien, der stadig har en del jord og ejendomme i området.

Siden er deres besiddelser kun blevet større. Omkring 120 hektar land ejer familiens selskab Grosvenor Group i de dyreste dele af London. Derudover ejer de store områder og ejendomme i Liverpool, ligesom de også har jord i Skotland og Spanien.