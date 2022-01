Snart afholdes prisuddelingen 'Zulu Awards 2022', og nu står det klart, hvem der denne gang skal varetage værtsrollen.

Det bliver nemlig den 30-årige komiker og tv-vært Melvin Kakooza, der for første gang skal være i front på showet, hvor danskerne har kunnet stemme på deres favoritter inden for film, tv, musik og sociale medier.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

»Det er mig en kæmpe fornøjelse og ære at skulle styre slagets gang til 'Zulu Awards 2022'. Et show, jeg alle dage har set frem til, og nu skal jeg så selv være med til at forme det store show. Der er noget at leve op til! 'Zulu Awards' byder altid på overraskelser, og mon ikke det sker i år igen? Jeg glæder mig i hvert fald og håber, at alle vil se med,« lyder det fra Melvin Kakooza i pressemeddelelsen.

Sidste vinter opdagede lægerne, at den 30-årige komiker og tv-vært havde en godartet tumor i hjernen.

Det betød, at han måtte afbryde sin debut som 'X Factor'-vært sidste år – en tjans, han skulle overtage for den barslende Sofie Linde, som i stedet i sidste øjeblik måtte erstattes af den tidligere vært Lise Rønne.

I februar sygemeldte Melvin Kakooza sig oven på operationen, og i oktober vendte han for første gang tilbage på skærmen med en sæson af sit tv-program 'Helt sort', hvor han rejser rundt i Danmark og efterfølgende beretter sine oplevelser for sin mor.

Et job, han kunne klare dengang i sommeren, fordi holdet bag den dermed tredje sæson kendte ham så godt, at de kunne indlægge pauser efter hans velbefindende, fortalte han.

Sofie Linde og Melvin Kakooza. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Sofie Linde og Melvin Kakooza. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Måneden efter kunne han ses i front for indsamlingsshowet 'Alle vores børn – side om side', der samlede ind til udsatte børn.

Kort efter fortalte Melvin Kakooza så, at han stadig oplevede senfølger af tumoren, der særligt viste sig, når han blev træt. Så kunne han få problemer med at gå lige og med at tale, hvorfor han stadig var tilknyttet en talepædagog.

Så selvom 'Zulu Awards' bliver et gensyn med Melvin Kakooza som tv-vært efter operationen, så har han længe været tilbage på arbejde.

I december afslørede han nemlig også, at en »drengedrøm« var gået i opfyldelse, fordi han skal være vært på et nyt talkshowformat på TV 2, der sendes senere på året.

Men allerede til februar kan Melvin Kakooza altså ses som tv-vært igen, når han skal stå i spids for 'Zulu Awards 2022', hvor der skal uddeles 12 priser.

Nemlig Årets danske film, Årets nye navn, Årets hit, Årets kunstner, Årets lyd, Årets originale tv-program, Årets danske tv-serie, Årets tv-vært, Årets danske skuespiller, Den vi likede mest, Årets par og Da vi alle sammen grinte.

Det glæder også TV 2 Zulu at kunne byde Melvin Kakooza tilbage i rollen som tv-vært, fortæller TV 2 Zulus redaktør, Asger Schønheyder.

»Det er vildt fedt, at vi igen i år kan afholde ’Zulu Awards’ i K.B. Hallen – og så med Melvin som vært. Det glæder vi os til! Vi forsøger altid at gøre showet endnu større, vildere og overraskende, og det tror jeg også godt, jeg tør love, det bliver denne gang,« udtaler redaktøren i pressemeddelelsen.

De nominerede i de forskellige kategorier offentliggøres senere på ugen, og derefter er det op til danskerne at stemme og dermed afgøre, hvem der fortjener en Zulu Awards-statuette.

'Zulu Awards 2022' med Melvin Kakooza som vært afholdes torsdag 17. februar i K.B. Hallen og sendes søndag 20. februar på TV 2 Play og TV 2 Zulu.