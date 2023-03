Lyt til artiklen

Det var en glad Danica Curcic, der mandag aften kom i byen for første gang som mor, mens babyen for første gang blev passet hjemme af mormor.

Og den nybagte mor havde taget en sød hemmelighed med på den røde løber.

For i den bidende kulde foran Grand Teatret i København, hvor den røde løber var rullet ud forud for premieren på hendes nye film 'Camino', hvor hun sammen med Lars Brygmann spiller hovedrollen, afslørede den 37-årige skuespillerinde datterens navn.

»Hun hedder Dunja,« fortalte Danica Curcic om sin lille tre måneder gamle datters navn.

Danica Curcic med sin mand. Foto: Anthon Unger Vis mere Danica Curcic med sin mand. Foto: Anthon Unger

Og det er ikke et tilfældigt navn.

»Det betyder kvæde på serbisk, så det blev et serbisk navn, og med min fars kælenavn – Mika – som mellemnavn,« lød det fra skuespillerinden, der også kunne fortælle, at hun er meget glad for at være blevet mor.

»Det er vildt og overvældende,« fortalte hun.

I den nye film spiller hun netop en gravid kvinde, der vælger at vandre på Caminoen med sin far. Det giver en del konflikter.

Om forholdet til sin egen far, fortæller Danica:

»Han døde for to år siden. Men vi havde et rigtig godt forhold.«