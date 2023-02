Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bubber fik natten til torsdag sin debut som gæstevært på Radio4-programmet 'Nattevagten'. Et program, der har fået titlen 'Nuancer af utroskab'.

Tv-værten, der som bekendt selv har erfaringer med utroskab, lægger ud med at fortælle, hvordan han foragter utroskab.

»Jeg hader alt, hvad den fører med sig af løgn, uærlighed, fortielse, skam og brud på kærligheden over for den person, som man jo selv har valgt at dele sit liv med,« lyder det fra Bubber i programmet.

Det er dog ikke meget mere, man får lov at høre til Bubbers egen historik med utroskab. Det må lytteren Morten sande, da han drister sig til at spørge ind til, hvad det dog var, der fik gæsteværten til at være utro i sin tid – »med kone og børn og det hele«.

»Der er så mange mennesker, der også bliver kede af det her, så jeg har bare valgt, at jeg ikke skal fuldstændig ud med det her, fordi det kommer til at gå ud over rigtig mange mennesker. Jeg kan simpelthen ikke fortælle dig, omend jeg gerne ville, hele min historie,« fortæller Bubber og understreger, at der er to sider af en sag.

Radio4-gæsteværten vil dog gerne ud med, at han dengang selv gik til bekendelse med sin utroskab.

»Det er ikke en fed fornemmelse. Der kommer jo skam og alt ind over, så det er virkelig, virkelig bare rigtig, rigtig øv hele vejen igennem, og man synes ikke, man er særlig fed,« fortæller han og tilføjer:

»Men når alt kommer til alt, så vokser man jo bare fra hinanden nogle gange – og så er man måske for fej eller for svag til selv at kunne slutte det i tide.«

Bubber har tidligere fortalt om, hvordan han var sin kone utro. I 2011 var det hende, der forlod ham i en kort periode. Og i 2019 kom det frem, at parret skulle skilles, fordi han ventede barn med en anden kvinde.