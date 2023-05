Han er blevet kaldt en af de største skuespillere i sin tid, og det kom det som en overraskelse for mange, da den engelske skuespiller Daniel Day Lewis for seks år siden frivilligt valgte at stoppe sin karriere.

Siden har der været stille om stjernen.

Men forleden blev den mange gange nominerede og tre gange Oscar-vindende skuespiller spottet på gaden i New York.

Ifølge New York Post, der har billederne, var den 66-årige svær at genkende bag mørke solbriller og kasket, da han hånd i hånd med sin kone, Rebecca Miller, gik tur.

Ved Oscar uddelingen i 2018 var Daniel Day-Lewis indstillet for sin rolle i filmen 'Phantom Thread', men vandt ikke. Foto ANGELOS TZORTZINIS Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Ved Oscar uddelingen i 2018 var Daniel Day-Lewis indstillet for sin rolle i filmen 'Phantom Thread', men vandt ikke. Foto ANGELOS TZORTZINIS Foto: ANGELOS TZORTZINIS

Tilbage i 2017 gik Daniel Day Lewis på pension som 60-årig, ikke fordi han var træt af skuespillet, men fordi han var udmattet efter at have spillet rollen som en besat skrædder i det historiske drama 'Phantom Thread'.

Dengang forklarede han sin beslutning sådan her:

»Før jeg lavede denne film, vidste jeg ikke, at jeg ville stoppe. Jeg ved, at både Paul (instruktøren Paul Thomas Anderson, red.) og jeg grinte meget, før vi lavede filmen. Og så stoppede vi med at grine, fordi vi begge blev overvældet af en følelse af tristhed. Det kom bag på os begge. Det var ikke gået op for os, hvad vi havde skabt. Det var svært at leve med. Og det er det stadig.«

Også i 2019 var Daniel Day-Lewis at finde blandt publikum ved Oscarfesten. Foto Eric Jamison/Invision/AP. Foto: Eric Jamison Vis mere Også i 2019 var Daniel Day-Lewis at finde blandt publikum ved Oscarfesten. Foto Eric Jamison/Invision/AP. Foto: Eric Jamison

For Daniel Day Lewis endte filmen med at blive hans sidste værk.

Efter sin pensionering blev han nomineret til en Oscar for filmen, men vandt ikke.

Det gjorde han til gengæld for rollerne som Abraham Lincoln i Steven Spielbergs 'Lincoln' fra 2012; som en sølvgraver, der finder olie, i 'There Will Be Blood' fra 2007 og som spastisk lammet maler og forfatter i 'Min venstre fod' fra 1987.

Den tidligere skuespiller deler i dag sin tid mellem USA og Irland, og han har sammen med sin hustru boliger i både New York City og den irske by Annamoe syd for Dublin.