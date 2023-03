Lyt til artiklen

Skuespilleren Ryan Reynolds har haft en af de helt gode dage på kontoret.

Som han selv skriver på Instagram:

»Nogle ret store nyheder. Er ydmyg, overvældet. Det er vidunderligt og skræmmende.«

Det handler ikke om en ny stor rolle, men derimod om salget af virksomheden Mint Mobile, som den canadiske skuespiller ejer en del af.

Helt præcist er Mint Mobile blevet købt af det tyske teleselskab T-Mobile. Prisen lød på mere end 9,5 milliarder kroner, skriver Variety.

I november 2019 købte Ryan Reynolds sig ind i Mint Mobile, som han ifølge Bloomberg ejer 25 procent af. Om sin beslutning om at investere i mobilløsninger har han tidligere fortalt:

»Vi (skuespillere, red.) er generelt kommet bagud eller investerer i luksus og håbefulde ting og projekter. Men så havde George (hans forretningspartner, red.) og jeg en samtale om …. Hvad nu, hvis vi gik den anden vej. Hvis vi gik ind i noget, der var hyper praktisk og glemte alt om de sexede, håbefulde ting.«

Og det har altså vist sig at være en god forretningsstrategi for den 46-årige canadier, der blandt andet er kendt for sin rolle i ‘Deadpool’ filmene.

Ryan Reynolds vil fortsat være talsmand for mobil selskabet og havde som sådan følgende kommentar til salget:

»Vi er så lykkelige for, at T-Mobile overtrumfede et aggressivt bud, der kom i sidste øjeblik fra min mor, da vi er sikre på, at deres 5G-netværk passer strategisk bedre til os end min mors ‘over-gennemsnits-evner’ i mahjong (spil på telefonen, red.).«

Skuespilleren og forretningsmanden er gift med den amerikanske skuespiller Blake Lively. Sammen har parret fire børn.