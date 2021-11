45 minutter. Så længe nåede skuespilleren Ryan Reynolds at gå på college, før han forlod undervisningslokalet, droppede ud og drog til filmbyen Los Angeles.

Og det var ikke et dårligt valg. Han fik hurtigt success og blev en af de bedst betalte skuespillere. Og nu er han også – overraskende – blevet milliardær, ikke mindst takket være sit virke som forretningsmand.

Den canadiskfødte skuespiller, der primært er kendt for sin rolle som antihelten Deadpool, er de seneste år begyndt at fokusere mere på forskellige forretningseventyr.

»Vi (skuespillere, red.) er generelt kommet bagud eller investerer i luksus og håbefulde ting og projekter. Men så havde George (hans forretningspartner, red.) og jeg en samtale om …. Hvad nu, hvis vi gik den anden vej. Hvis vi gik ind i noget, der var hyper praktisk og glemte alt om de sexede, håbefulde ting,« har han fortalt til mediet TechCrunch, da snakken faldt på hans investering teleselskabet Mint Mobile.

Blake Lively og Ryan Reynolds bord på en gård nord for New York. Foto: LUCAS JACKSON

En anden stor investering foretog han i 2018, da han købte sig ind i Gin-selskabet Aviation American Gin. Det blev hurtigt en stor succes – ikke mindst fordi Ryan Reynolds eget produktionsselskab overraskende tog sig af markedsføringen.

Med ham selv i hovedrollen i reklamen for ginen, der blev lavet på et skrabet reklamebudget, blev Aviation American Gin pludselig så eftertragtet, at selskabet i 2020 blev solgt for 600 millioner dollar til spiritusimperiet Diageo.

Og han kommer ikke sovende til sin succes, fortæller han i et nyt stort interview med The Wall Street Journal Magazine.

Foruden at være forretningsmand har han fuld fart på skuespilkarrieren, hvor han i 2020 blev udnævnt af finansmagasinet Forbes til at være verdens andenhøjst lønnede skuespiller. Derudover har han tre små døtre med sin kone, skuespillerinden Blake Lively.

Ryan Reynolds indrømmer da også selv, at han nogle gange har lidt for meget på programmet, og at det nogle gange går lidt ud over hans velbefindende.

»Jeg skød til klokken 3.30 i nat, kørte til klokken 5.30 eller seks og sov i halvanden time, indtil to af mine børn slog mig ansigtet,« fortæller han i interviewet med The Wall Street Journal Magazine.

Ryan Reynolds og Blake Lively har tre børn. Har ses de med to af dem. Foto: MIKE NELSON

Den nu 44-årige Reynolds, der voksede op i Vancouver i Canada hos to forældre, der begge arbejdede i detailbranchen, kommer ellers ikke fra prangende kår.

Det var ikke let for den følsomme Reynolds, der var den yngste af fire brødre, at skulle håndtere sin far, som han omtaler som en ‘landmine’. Reynolds taklede faderens vilde temperament med humor, og det var også humoren, der skaffede ham ind i tv-branchen, da han som kun 12-årig fik en rolle i den canadiske serie Hillside.

Som ung skulle han egentlig gå på det lokale universitet i Vancouver, men skuespillet trak altså så meget, at han droppede ud i løbet af første forelæsning for at sætte kursen mod Hollywood.

Karrieren tog fart, og især rollen som Deadpool har gjort ham til en af Hollywoods helt store stjerner.

Men succesen har også en bagside. Tidligere på året fortalte Reynolds åbent, at han lider af angst – hvilket blandt andet udmønter sig i, at han har svært ved at sove, da han gennemtænker alt.

»Jeg har angst. Jeg har altid haft angst. Både den lette 'jeg er bange for dette'-agtige form, og jeg har været i de dybere og mørkere ender af spektret, hvilket ikke er sjovt,« skrev han dengang i et opslag på Twitter.

Han forsøger dog at holde angsten i skak ved at fokusere mere på sit arbejde og i mindre grad på, hvad han skal opnå.