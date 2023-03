Lyt til artiklen

Det er hele tiden et valg. Og på samme måde et fravalg.

Sådan er det hver gang, Christina Roslyng pakker sin taske for at tage med det danske kvindelandshold.

»Det er noget, der skal gå op. Hver gang jeg tager af sted her træffer jeg et valg om at tage væk hjemmefra. Det skal bare give mening for mig hver evig eneste gang, ellers tager jeg ikke af sted. Så det er sådan nogle ting, der lige skulle gå op.«

Søndag kom det frem, at Jesper Jensen havde valgt at forlænge sin kontrakt.

Jesper Jensen, Lars Jørgensen og Christina Roslyng har været det ledende team hos landsholdet siden 2020.

Det bliver med assistenttræner Lars Jørgensen og så Christina Roslyng, der er Team Manager, ved sin side.

Et hold, der har leveret stærke resultater, siden de tog over, og tre personer der både er ens og forskellige, forklarer den tidligere landsholdsspiller, da hun skal sætte ord på, hvorfor samspillet er så godt.

»Man vil måske sige vores ledelsesstil, der er vi bare meget enige om retningen, og hvad der er afgørende og vigtigt, og hvad vi ikke skal bruge så meget krudt på. Det handler også om kemi, vi kender hinanden rigtig godt fra mange år tilbage alle tre. Vi har det bare godt sammen. Der er stor respekt for hinanden. På den måde fungerer vores samarbejde vildt godt. Vi rammer bare noget rigtig godt.«

Men selvom det egentlig var nemt nok for hende at tænke igennem, var forlængelse ikke nødvendigvis noget, der bare kunne ske med et fingerknips.

Christina Roslyng er gift med den tidligere håndboldspiller Lars Christiansen. De har to børn.

Netop fordi, hun også har andre ting i sit liv og hverdag.

»Jeg har været utroligt glad for at være her, det er nogle spændende arbejdsopgaver, jeg har. For mig giver det god energi at være her. Det har egentlig ikke været svært at beslutte, at jeg gerne ville. Men det er ikke altid sådan, at tingene bare lige går snorlige. Jeg har også et arbejde ved siden af, jeg har også en familie, som jeg trods alt prioriterer højere,« siger hun med et smil.

Og hvordan opvejer man så, om det hele giver så meget mening, at det er okay at tage fra familien hver december og de uger om året, landsholdet har samlinger?

For Christina Roslyng, der af spillerne ofte bliver fremhævet som en vigtig person at have omkring holdet, handler det om det, hun arbejder med.

Arbejdsopgaverne, at hun udvikler sig og bliver inspireret og motiveret, forklarer hun.

»Det synes jeg er vigtigt. At jeg kan se, jeg er med til at gøre en forskel for nogle andre. Det er også meningsfyldt for mig. Jeg synes, det er mega inspirerende at være i et lederteam, der fungerer så godt, hvor jeg også kan mærke, der er tillid til mig og mit arbejde. Det er også motiverende,« siger hun.