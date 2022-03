Nikolaj Jacobsen står nu med muligheden for at blive kåret til verdens bedste træner for anden gang i karrieren.

IHF, det internationale håndboldforbund, har nemlig nomineret landstræneren til den prestigefyldte hæder for hans bedrifter i 2021, hvor det blev til VM-guld og OL-sølv.

Og det er noget, der gør Nikolaj Jacobsen stolt.

»Nu kan man sige, der ikke er så meget pres på denne gang. Jeg vandt den jo sidst…,« siger landstræneren og bryder ud i et grin.

»Det er jo rigtig fint, og det kommer på et år, hvor vi har vundet VM-guld og OL-sølv, så det er vel også et eller andet sted fortjent, at jeg er blandt de fem nominerede,« fortsætter Nikolaj Jacobsen, der vandt prisen i 2019.

Med et VM-guld og OL-sølv, så står du vel også med gode chancer for at vinde igen?

»Ja, men det afhænger jo også af, hvem der stemmer osv. Jeg vil da sige, at mine chancer er ikke dårlige.«

»Men det er ikke en kåring, hvor jeg kommer til at ligge søvnløs, indtil vinderen er fundet. Men jeg er stadig stolt over at være nomineret og være blandt de trænere, der har gjort en forskel i 2021.«

Landstræneren understreger dog samtidig, at spillerne og staben omkring ham på landsholdet har en stor aktie i nomineringen.

»I sidste ende er det jo en holdsport. Uden mine spillere og en god stab, så vinder jeg jo heller ikke noget. Det er en personlig hæder, men der er en masse andre, der har en kæmpe indvirkning på, at det er mig, der bliver nomineret,« fastslår Nikolaj Jacobsen.

Ud over Nikolaj Jacobsen er de nominerede Gillaume Gille, Xavier Pascual, Jordi Ribera og Roberto Garcia Parrondo.

Prisen bliver uddelt på baggrund af stemmer fra håndboldfans. Afstemningen løber 7.- 28. marts, og vinderen bliver allerede offentliggjort på afstemningens sidste dag.