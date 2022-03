Aalborg-direktør Jan Larsen har gode nyheder omkring Mikkel Hansens tilstand, efter det er kommet frem, at superstjernen er blevet ramt af en blodprop i lungerne.

Jan Larsen - der får tilgang af Mikkel Hansen i næste sæson - kan nemlig berette, at danskeren har det godt efter den store forskrækkelse.

»Det er ufattelig synd for Mikkel, og det er da i den grad en ubehagelig oplevelse. Heldigvis er det noget, han nok skal komme sig over,« siger Jan Larsen til TV 2 Sport.

Blodproppen er opstået efter komplikationer i forbindelse med en knæoperation i sidste uge, og dommen fra Paris Saint-Germain, Mikkel Hansens nuværende klub, lyder i første omgang, at han er færdig for sæsonen.

Jan Larsen har været i kontakt med Mikkel Hansen og kan komme med opløftende nyt. Foto: Henning Bagger

Samtidig skriver franskmændene i en pressemeddelelse, at Mikkel Hansen skal have blodfortyndende medicin i fire-seks måneder, og at ‘denne behandling ikke er forenelig med kontaktsport på højt niveau’.

I Aalborg vil Jan Larsen dog slet ikke bekymre sig om, hvornår Mikkel Hansen bliver klar til at spille håndbold igen.

Derfor har den del heller ikke fyldt noget i den dialog, han har haft med Hansen.

»Vi har overhovedet ikke talt om det sportslige. Det her har ikke ændret noget. Mikkel tiltræder Aalborg Håndbold, og så skal vi være med i den genoptræning i forhold til det. Det er det allervigtigste lige nu. Og så tager vi det helt stille roligt omkring det. Han er i gode hænder dér, hvor han er, så det er sådan, det er,« siger han til TV 2 Sport.