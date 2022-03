Danmarks helt store håndboldstjerne Mikkel Hansen er færdig for sæsonen.

Det skriver Paris Saint-Germain på sin hjemmeside. Klubben melder ud, at det skyldes komplikationer efter en operation.

Det var komplikationer ved en operation, den danske stjerne gennemgik i Danmark i forrige uge. Franskmændene skriver, at Mikkel Hansen i forlængelse af operationen blev ramt af årebetændelse i kombination med lungeemboli, som er lig med en blodprop i lungerne.

Mikkel Hansen skulle opereres, fordi han har haft problemer med noget brusk i sit højre knæ. Han blev meldt ude i fire til seks uger, men står tilsyneladende over for en meget længere pause.

Ifølge PSG skal den mangeårige landsholdsspiller behandles med blodfortyndende medicin i fire til seks måneder.

»Da denne behandling ikke er forenelig med kontaktsport på højt niveau, vil den parisiske nummer 24 ikke kunne vende tilbage til kampe i denne sæson. Han gennemfører sin genoptræning i klubbens faciliteter,« skriver den franske klub.

I praksis betyder det også, at Mikkel Hansen har spillet sin sidste kamp for PSG.

Og en ulykke kommer sjældent alene for Mikkel Hansen, der på det seneste har haft en turbulent tid i den franske hovedstad.

I forrige uge kom det frem, at Mikkel Hansen og hans kone, Stephanie Gundelach, havde været udsat for tricktyve, der lykkedes at stjæle smykker for en værdi af i alt 450.000 kroner fra parrets lejlighed i Paris.

Tyveriet skete omkring 10.30 om formiddagen, da to mænd troppede op ved Mikkel Hansens lejlighed for at gennemse lejligheden, hvor der var planlagt arbejde.

Tyvene tog særdeles værdifulde smykker fra et smykkeskrin i lejligheden. Smykker – heriblandt et guldur – der havde en anslået værdi for i alt 60.000 euro, cirka 450.000 kroner, ifølge L'Equipe.

Men tiden i Paris er nu ved at være forbi for Mikkel Hansen. Fra den kommende sæson vender bagspilleren hjem til Danmark for at spille for Aalborg Håndbold. Det gør han 21. august, som er kort før den danske ligastart.

Det sagde Aalborg-direktør Jan Larsen, som forklarer i et interview med B.T.

»Det er klart, der er en ulempe i det. Men det er det muliges kunst. Det kan vi ikke gøre så meget ved, andet end at sige, at han kan ikke være her før, og det er sådan, det er.«

Efter komplikationerne fra den nylige operation er det dog uklart, hvornår Mikkel Hansen igen vil være kampdygtig.