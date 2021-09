Efter at have kørt hinanden af banen for 14 dage siden i Italien sluttede Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) søndag Ruslands Grand Prix på første- og andenpladsen efter et dramatisk løb i Sochi.

Hamilton tog først føringen fra sin landsmand Lando Norris (McLaren-Mercedes) få omgange før mål. Da begyndte regnen at vælte ned over Sochi Autodrom, og mens Norris blev for længe på sine slicks, skiftede Hamilton hurtigt til regnvejrsdæk.

»Jeg skal ikke tage æren for timingen af det pitstop – det var teamets beslutning,« sagde Hamilton efter løbet.

»På det tidspunkt var jeg ikke klar over, hvordan jeg lå i feltet. Og på den første omgang efter pitstoppet var jeg faktisk ikke helt sikker på, at det havde været en god beslutning, men på de næste omgange blev det klart, at vi havde gjort det rigtige,« fortsatte Hamilton, der kunne fejre et historisk jubilæum i Sochi: Det var hans grandprixsejr nummer 100 – ni flere end den tidligere rekordindehaver, Michael Schumacher.

Lewis Hamilton krydser målstregen foran Mercedes-mekanikerne. Foto: Grand Prix Photo

Max Verstappen startede efter et motorskift bagest i feltet og måtte hele eftermiddagen kæmpe hårdt for at komme frem gennem feltet.

Verstappens arbejde blev gjort sværere af en taktisk manøvre fra Mercedes, der inden løbet 'ofrede' Valtteri Bottas i et forsøg på at hæmme hollænderen. Finnen skiftede motor for 14 dage siden i Monza og startede derfor bagest i Italiens Grand Prix. Inden løbet i Sochi skiftede Mercedes endnu en gang motor i finnens bil, der derfor blev sendt ned på 17. startposition.

Planen var, at Bottas skulle holde Verstappen tilbage bagest i feltet, men hollænderen kom relativt hurtigt forbi finnen. Senere blev det sværere for Verstappen.

»De første placeringer var relativt nemme at vinde, men da jeg kom lidt længere op, blev det svært – midterfeltet er meget tæt i år,« forklarede Verstappen, der, indtil regnen kom, havde svært ved at avancere fra syvendepladsen.

Det var regnvejret på de sidste omgange, der sikrede Lewis Hamilton sejren i Sochi. Foto: Grand Prix Photo

»Da regnen begyndte, kaldte teamet mig ind til regnvejrsdæk på det helt rigtige tidspunkt, og det hjalp mig til at avancere fra syvende- til andenpladsen på de sidste omgange. At starte bagest og komme i mål som nummer to føles godt,« fortsatte Verstappen.

Hollænderen mistede dog føringen i VM: Inden det næste grandprix i Tyrkiet om 14 dage ligger Hamilton i front; to point før Verstappen.