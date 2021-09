For bare seks måneder siden var alt omkring Danmarks Formel 1-fremtid positivt: Christian Lundgaard var Alpines bedste bud på en 'hjemmeavlet' Formel 1-kører fra teamets talentakademi, og Frederik Vesti var blevet udnævnt til juniorkører hos Mercedes.

I dag ser det ærlig talt sort ud. Lundgaard er efter en katastrofesæson i Formel 2 kørt fast bag sine akademikolleger Oscar Piastri og Guanyu Zhou, der besætter henholdsvis første- og andenpladsen i Formel 2-mesterskabet, mens danskeren er uden for top-10. Der er endnu to afdelinger tilbage, men Lundsgaards rolle i titelkampen er for længst udspillet.

I stedet for Formel 1 må Lundgaard nu overveje endnu en sæson i Formel 2 (pris: 15-20 millioner kroner) eller finde økonomisk opbakning til en sæson i den amerikanske IndyCar-serie, der aldrig har været en genvej til Formel 1.

Frederik Vestis plads i Mercedes juniorhierarki er også under pres. Det så ellers så godt ud: I Formel 3 var han langt foran Mercedes' øvrige juniorer, der stadig var på gokartniveau. Hvis alt gik vel, var danskeren den næste kører, Mercedes skulle løfte op i Formel 1 – præcis som de havde gjort med alle kørerne i deres forrige talentkuld, George Russell, Esteban Ocon og Pascal Wehrlein.

Nu overvejer Lundgaard den amerikanske IndyCar-serie, der aldrig har været en genvej til Formel 1 Peter Nygaard

Informationerne om Vestis rolle i Mercedes' Formel 1-planer – fra både teamet og danskerens bagland – har indtil nu været nærmest ikkeeksisterende. Jo – han har 'kørt' i simulatoren, men hver gang, jeg spørger om, hvornår han skal køre Formel 1 på banen, er standardsvaret, at 'Frederik skal koncentrere sig om Formel 3-mesterskabet'.

Her sluttede sæsonen i weekenden i Sochi. Vesti blev med én sejr og 138 point nummer fire – sidste år blev han også nummer fire, men efter tre sejre og med 146,5 point. 2021-sæsonen gav altså ikke karrieren det momentum, der for alvor kunne profilere ham over for Mercedes-ledelsen.

Her er den tidligere Formel 2- og nuværende Formel E-mester, Nyck de Vries, pludselig kommet på banen som en potentiel Mercedes-støttet Formel 1-kører. Længere nede i rækkerne er den blot 15-årige Andrea Kimi Antonelli med Mercedes' hjælp rykket op i Formel 4, hvor han skal køre for det succesfulde Prema Motorsport-team.

Antonelli er stadig et stykke bag Vesti på den internationale rangstige, men lige nu – med det tidlige skift fra gokart til Formel 4 – har hans karriere mindst lige så meget fremdrift som danskerens.

2021-sæsonen gav ikke Vesti det momentum, der kunne profilere ham over for Mercedes-ledelsen Peter Nygaard

Nu satser Vesti og baglandet på en 2022-sæson i Formel 2, der ifølge manager Dorte Riis koster i omegnen af 20 millioner kroner. Der skal sandsynligvis mindst to Formel 2-sæsoner til, inden Vesti – måske – er Formel 1-klar, og så vil udgifterne til hans juniorkarriere have rundet 50 millioner kroner.

Hvorfor er Danmarks to Formel 1-elever pludselig så langt fra kongeklassen?

Der er mange grunde. Lundgaard har for eksempel for første gang i karrieren haft en lynhurtig teamkammerat. Hvor han indtil i år har været vant til, at hans forskellige teams fokuserede på ham, har Lundgaard i år oplevet, at 18-årige Théo Pouchaire fik mest opmærksomhed.

Vesti har haft en ganske stabil sæson og taget point med fra alle løbsweekender. Men siden sejren i Østrig i starten af juli er pointene som regel scoret fra placeringer i den tunge halvdel af top-10 – han har simpelthen manglet farten til en seriøs titeloffensiv.

Der er mange forklaringer, men der er kun én konklusion: 2021 har været en kæmpe skuffelse for de danske Formel 1-aspiranter.