Kan et cykelstyrt afgøre den mest spændende VM-kamp i mange år?

Det er spørgsmålet inden søndagens amerikanske Formel 1-grandprix på Circuit of the Americas udenfor Austin i Texas.

Titelkampen mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull) har bølget frem og tilbage gennem hele sæsonen. Hamilton startede bedst, så overtog Verstappen, men i de seneste løb er Hamilton og Mercedes igen gået i front.

Verstappen fører stadig VM, men hollænderen har ikke vundet et løb siden sit hjemmebane-grandprix i Zandvoort for syv uger siden.

Red Bull, der kører med Honda-motorer, har mistænkt Mercedes for at have udviklet deres motor på en ulovlig måde. Men det er ikke motoren, der har ændret styrkeforholdet - det internationale bilsportsforbund FIA har meddelt, at Mercedes-motoren opfylder reglementet.

Nu er det kommet en ny forklaring på, at de tyske biler de seneste uger har været hurtigere end Red Bull-racerne.

Det handler om Red Bulls tekniske chef Adrian Newey. Den 62-årige englænder, der tidligere byggede VM-vindere til Williams og McLaren, er almindeligt anderkendt som den bedste tekniker/ingeniør i Formel 1.

Newey styrtede i Formel 1-sommerferien på sin cykel i Kroatien. Han pådrog sig alvorlige skader i hovedet og brækkede flere knogler.

Red Bulls tekniske chef, Adrian Newey. Foto: Mark Thompson Vis mere Red Bulls tekniske chef, Adrian Newey. Foto: Mark Thompson

»I starten var vi ikke helt klar over, hvor alvorligt det var, men han har været igennem flere operationer,« afslørede Red Bull-chef Helmut Marko i Austin.

Marko sagde også, at den tidligere topchef for Formel 1, Bernie Eccelstone, spillede en central rolle i dagene efter Newey´s ulykke.

»Heldigvis var Bernie i Kroatien på samme tid, og han har gode forbindelser til myndighederne. Han sørgede for at Adrian fik den bedste behandling og han arrangerede, at Newey blev fløjet tilbage til England.«

Ulykken betød, at Newey ikke har været med til en håndfuld løb i de seneste måneder. Det har påvirket udviklingen og justeringen af Red Bull-bilen, og det kan være forklaringen på, at det har været svært for Verstappen at følge med Mercedes-kørerne Hamilton og Valtteri Bottas.

Newey vendte tilbage til Red Bull-pitten ved det seneste grandprix i Tyrkiet.

»Jeg vil ikke sige, at han er tilbage ved fuld styrke, men han kunne alligevel omgående hjælpe os med de problemer, vi har haft med justeringen af bilen,« siger Marko.

Den indledende træning til USA´s Grand Prix antydede dog, at Red Bull endnu ikke har indhentet det forspring Mercedes opbyggede i Newey´s fravær: Valtteri Bottas og Lewis Hamilton var næsten et sekund hurtigere end Max Verstappen på tredjepladsen.