Selvom inflationen brager afsted, bruger danskerne fortsat mange penge.

Faktisk er vores privatforbrug ligefrem steget. Det skriver Berlingske, der bragte historien først.

En opgørelse fra Nordea viser, at danskernes kortforbrug i uge 22, fra slutningen af maj til begyndelsen af juni, var 15 procent højere end den tilsvarende uge i 2019.

»I vores tal er der ikke taget højde for prisstigninger, men vi ser fortsat en pæn forbrugsaktivitet hos de danske husholdninger. Måler vi i mængder, ligger forbruget stadig højere end før corona,« siger cheføkonom i Nordea Helge J. Pedersen til avisen.

Men det er ikke bare mere af det samme, der bliver købt. Det er i stedet især tjenester og oplevelser, danskerne kaster deres penge efter.

Forbruget har altså ændret sig. Det ses også på brugen af den offentlige trafik.

Flere fravælger nemlig bilen på grund af de høje energipriser. I skrivende stund koster en liter blyfri 95 18,69 kroner hos OK.

En undersøgelse foretaget af YouGov for B.T. viser også, at 57 procent af danskerne mener, at afgifterne på benzin skal sættes ned.