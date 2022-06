Lyt til artiklen

Det er ikke sjovt at tanke bilen i disse dage.

Med en pris på lige omkring 18 kroner for en liter benzin koster det nu 1.000 kroner at fylde tanken på en mellemstor familiebil med en tank på 55 liter.

Kørte man ind på tankstationen 1. januar i år, kostede det kun omkring 700 kroner at fylde tanken på den samme bil.

Det voldsomme prishop får nu danskerne til at kræve, at et flertal i Folketinget inden for den næste måned nedsætter afgifterne og/eller momsen på benzin og diesel.

Helt præcis mener et flertal på 57 procent af danskerne, at afgifterne skal sættes ned, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for B.T.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er forarget over, at regeringen ikke har gjort antræk til at sænke afgifterne.

»Det er helt uholdbart for almindelige danskere, at prisen på benzin nærmer sig 20 kroner for en liter. Det er ødelæggende for folks privatøkonomi og for mobiliteten i samfundet,« siger han og fortsætter:

»Når Tyskland kan nedsætte afgifterne på benzin med flere kroner, så er der altså noget forargeligt over, at regeringen gør absolut ingenting. Det er et udtryk for verdensfjernhed, når regeringen har valgt at hæve befordringsfradraget med 18 øre pr. kilometer. Det forslår jo ingenting i forhold til prisstigningerne.«

Morten Messerschmidt påpeger desuden, at der med de stigende benzinpriser ryger flere penge i finansminister Nicolai Wammens kasse i form af blandt andet højere indtægter fra momsen på benzin. Penge, som ifølge Morten Messerschmidt vil gøre mere gavn i danskernes lommer.

»Jeg forestiller mig i hvert fald, at vi skal sænke afgifterne på niveau med Tyskland, men gerne mere,« siger han.

I Tyskland er afgifterne på en liter benzin midlertidigt blevet sænket med cirka 2,6 kroner pr. liter i juni, juli og august.

Også Nye Borgerlige ser gerne, at Danmark følger tyskernes eksempel.

»Fjern afgiften på el, diesel og benzin,« skriver partiets finansordfører, Lars Boje Mathiesen, på Facebook og tilføjer:

Se undersøgelsen her 31. maj 2022 var pumpelisteprisen 17,39 kroner/liter 95 oktan-benzin hos benzinselskabet OK. (1. januar var prisen 12,79 kroner). I runde tal udgør afgifter – energiafgift, CO₂-afgift og moms – cirka halvdelen af den pris, kunden betaler ved benzinstanderen. Hvor enig eller uenig er du på den baggrund i følgende udsagn: ‘Et flertal i Folketinget bør inden for den næste måned nedsætte afgifterne – energiafgift, CO₂-afgift og/eller moms – på benzin og diesel.’ Helt enig: 36 procent

Delvis enig: 21 procent

Hverken enig eller uenig: 16 procent

Delvis uenig: 8 procent

Helt uenig: 10 procent

Ved ikke: 9 procent Kilde: YouGov for B.T. 1.243 repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet har svaret i perioden 3.–6. juni 2022. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 2,8 procentpoint.

»Sænk nu de skatter og afgifter. I min verden gerne for bestandigt. Men i det mindste, så følg dog de andre lande, som sænker dem midlertidigt. Sæt i gang.«

Den slags udmeldinger vil vi se mange flere af i den kommende tid, vurderer B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Senest 4. juni næste år skal der nemlig være valg, og politikerne kan ifølge Søs Marie Serup ikke undgå at skulle forholde sig til danskerens hverdag med rekordhøje priser på alt fra benzin til smør.

»De stigende priser sætter tonen under alting og påvirker alle. Det ændrer, hvad vi taler om, og hvilke forslag vi kommer til at se i valgkampen,« siger hun og fortsætter:

»Nogle politikere og partier vil gå ud med forslag om at kompensere de danskere og virksomheder, der er hårdest ramt. Andre partier vil argumentere for, at der skal føres en stram økonomisk politik for at få styr på inflationen.«

Skatteminister Jeppe Bruus (S) mener ikke, at det er en god idé at lempe afgifterne på diesel og benzin.

»Det vil øge CO₂-udledningerne og gøre det endnu vanskeligere at blive uafhængige af fossile energikilder,« siger han og tilføjer:

»Lige nu drøfter vi, hvordan vi bedst håndterer konsekvenserne af de stigende priser. I den forbindelse har vi meldt ud, at vi ønsker at øge skatteværdien af kørselsfradraget og sikre målrettet støtte til nogle af de svageste i vores samfund, fordi det er her, prisstigningerne rammer særlig hårdt. Det mener vi er en klogere og mere langsigtet måde at afbøde konsekvenserne af prisstigningerne på.«

Sådan har de stigende benzinpris påvirkertdanske bilisters kørselsvaner Hvordan har de stigende benzin- og dieselpriser påvirket dine transportvaner (31. maj 2022 var pumpelisteprisen 17,39 kroner/liter 95 oktan-benzin hos benzinselskabet OK. 1. januar var prisen 12,79 kroner). Du kan markere flere svar. Jeg har de seneste to måneder kørt færre kilometer i bil, end jeg ellers ville have gjort: 34 procent

Jeg forsøger at køre mere benzinøkonomisk end tidligere, for eksempel ved at sætte farten ned på motorveje, køre i et mere jævnt tempo uden så mange accelerationer og opbremsninger, løfte foden helt fra speederen og trille frem mod røde lyskryds, tjekke dæktrykket oftere, så dækkene har det optimale tryk og lignende: 29 procent

Jeg er holdt op med at fylde tanken helt op på bilen, fordi jeg håber, at benzinen er billigere næste gang, jeg skal tanke: 16 procent

Jeg har kørt flere kilometer på cykel, end jeg ellers ville have gjort: 8 procent

Jeg tog tidligere bilen, når jeg skulle købe dagligvarer. Nu cykler eller går jeg stort set altid, når jeg skal købe dagligvarer: 7 procent

Jeg tog tidligere bilen på arbejde. Nu cykler jeg stort set dagligt: 4 procent

Jeg tog tidligere bilen på arbejde. Nu tager jeg stort set dagligt offentlig transport: 3 procent

Andet: 3 procent

Jeg benytter min bil/husstandens bil på samme måde som tidligere: 37 procent

Ved ikke: 2 procent Kilde: YouGov for B.T. 948 repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet med bil i hustanden har svaret i perioden 3.–6. juni 2022. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er plus/minus 3,2 procentpoint.

Uanset om afgifterne bliver sænket eller ej, har danskerne ifølge YouGov-undersøgelsen allerede taget bestik af de stigende benzinpriser.

For eksempel har hver tredje danske bilist de seneste to måneder kørt færre kilometer, end de ellers ville have gjort, og næsten lige så mange har forsøgt at køre mere benzinøkonomisk ved eksempelvis at sænke hastigheden på motorvejene.