Det er en af de helt store poster i danskernes privatøkonomi.

For mange familier koster det hurtigt mellem 10.000 og 20.000 kroner om året. Alligevel er det en udgift, de færreste forholder sig aktivt til.

For når det kommer til vores forsikringsselskaber og de forsikringer, vi tegner, virker det ofte uoverskueligt. Vi betaler, fordi det giver tryghed.

Men der er stor forskel på kvaliteten af selskaberne. Og det betyder, at tusinder af danskere reelt kan få langt mere for pengene, end de gør i dag.

Der er enorm forskel fra de bedste til de ringeste forsikringsselskaber i Danmark, viser den seneste måling fra Loyalty Group.

Her har 3845 kunder vurderet deres forsikringsselskab ud fra kriterierne produktkvalitet, servicekvalitet, værdi for pengene, image, samfundsansvar og skadesanmeldelse.

Ud fra de vurderinger er der kommet en samlet indeksscore, som selskaberne rangeres efter.

Og der er flere opsigtsvækkende resultater.

»Det, jeg hæfter mig ved, er, at de store kendte selskaber som Tryg, Topdanmark og Codan ligger under gennemsnittet. Det er ikke godt nok, at de ligger så lavt,« siger Ann Lehmann Erichsen, uafhængig forbrugerøkonom.

»Hvis jeg var kunde hos dem, ville den her undersøgelse være en sten i skoen, som ville få mig til at overveje at skifte selskab.«

Der er dog ét parameter, hvor landets største forsikringsselskab scorer toppoint.

»Tryg stikker positivt ud på samfundsansvar. Så deres kampagner om at være noget for hinanden, værdsætter deres kunder. Men man kan ikke leve på at tage et samfundsansvar,« siger Lars Jepsen, researchchef hos Loyalty Group.

Ifølge Lars Jepsen er det ikke kun de store selskaber i forsikringsbranchen, som har udfordringer med kundetilfredsheden.

Samme tendens ser man i banksektoren og hos teleselskaberne.

»Det er svært at være noget for alle. Er man den lille frække dreng i klassen, er det nemmere at være noget for de kunder, man er i stand til at tiltrække,« siger han og påpeger:

»De store selskaber kan ikke være tilfredse med den placering, men så længe man ikke bløder kunder, er der ikke nok fokus på de her undersøgelser.«

I top tre placeres Lærerstandens Brandforsikring efterfulgt af IDA Forsikring og ALKA.

»Det er godt, at ALKA ligger så højt. I modsætning til Lærerstandens Brandforsikring og IDA Forsikring kræver de ikke et medlemskab af en fagforening eller en bestemt uddannelse,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Uanset om man er kunde hos topscorerne eller bundskraberne, opfordrer Ann Lehmann Erichsen til, at danskerne årligt gennemgår deres hjem og livsstil med forsikringsbrillerne på.

»Der kan ske mange ting på et år. Det kan være, at dit barn skal have en fritidsforsikring, at du har købt nye kostbare ting eller har arvet. Er du underforsikret, snyder du dig selv. Er du overforsikret, smider du penge ud ad vinduet,« siger hun.

Og så skal man huske at læse alt det med småt.

»I alle forsikringer er der nogle små klausuler. Man er ikke garderet ved bare at se på summen af den samlede forsikring, man skal kigge den grundigt efter i sømmene,« understreger Ann Lehmann Erichsen.