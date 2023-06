Klik. En enkelt tryk kan være med til at spare en husstand for hundredvis af kroner om året.

»Når man er på ferie eller generelt ikke er hjemme, er der således kun gode grunde til at få slukket for apparaterne, og her er den gyldne regel at gøre det på stikkontakten,« siger Daniel Østergaard, direktør i Elberegner.dk.

Det handler om den strøm, som elektriske apparater bruger på standby.

Ifølge tal fra Elberegner bruger en familie i gennemsnit 400 kilowatt-timer om året alene på standbystrøm. Det svarer til cirka 800 kroner.

Så ikke mindst med sommerferien lurende i horisonten kan det være 'indbringende' at huske på at få slået tv'et, kaffemaskinen, computeren og lignende fra. Helt fra.

Her er mange jo måske væk fra hjemmet i flere uger.

Men det kan også være en god idé at huske på strømforbruget, når man rent faktisk ikke holder ferie.

»Derudover kan man supplere ved at bruge strømsparefunktioner og smarte stikdåser, når man er hjemme – og naturligvis sørge for at overveje energiforbruget, når der skal købes nye apparater til hjemmet,« siger Daniel Østergaard fra Elberegner.dk i en pressemeddelelse.

Heri supplerer cheføkonomen i Spar Nord, Jens Nyholm, at det stadig er fornuftigt at tænke på elpriserne på trods af, at der igen er kommet mere ro på markedet.

»Selvom det ser væsentligt bedre og stabilt ud nu, end det gjorde i efteråret, så er vi vidne til store udsving i elprisen hen over dagen og relativt høje elpriser i spidsbelastningstiderne,« lyder det fra cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Han tilføjer, at det generelt stadig kan være svært at få økonomien til at hænge sammen, selvom inflationen eksempelvis er faldet fra 10,1 procent i oktober sidste år til 2,9 procent i april i år.

»Det betyder ikke, at de absolutte priser er faldet, men derimod at 'stigningstakten' er faldet,« siger Jens Nyholm fra Spar Nord:

»Hertil kommer, at de stigende lønninger aftalt i overenskomster først begynder at kunne ses på lønsedlerne nu, og i kombination med de højeste renter i 15 år vil husholdningerne fortsat være økonomisk udfordrede – og her kan man med fordel kigge efter besparelser i det daglige såsom el.«