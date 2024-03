Køber du nogensinde flybilletter via billetportaler som flybillet.dk, mytrip.com og Supersaver?

Hvis du kan svare ja til det, kan en dugfrisk dom fra Højesteret meget vel have betydning for, hvor du skal rette henvendelse, hvis du er så uheldig, at dit fly bliver aflyst.

Ryanair er i dag nemlig blevet frifundet i en sag om refusion via billetportaler.

Det skriver TV 2.

Sagen tog sin begyndelse i 2020, hvor et ægtepar købte billetter hos det irske lavprisselskab til Rom. Det gjorde de via billetportalen flybillet.dk.

Da flyet blev aflyst, søgte parret om refusion. Det skulle vise sig at være mere kompliceret end blot at udfylde en formular.

Refusionen fra Ryanair blev nemlig ikke udbetalt direkte til parret. Da de tog kontakt til flybillet.dk lød svaret, at de ingen refusion havde modtaget fra Ryanair.

Herefter lagde parret sag an mod Ryanair.

Sagen har været gennem både byret, landsret og altså nu Højesteret.

Ryanair har under hele sagen hævdet, at de havde udbetalt refusionen til flybillet.dk, og at det dermed var billetportalen, der skulle sørge for at refundere til parret. I byretten fandt man det bevist, at Ryanair faktisk havde betalt pengene til flybillet.dk, og lavprisselskabet blev frifundet.

Da sagen senere kom for landsretten, kom man dog til et andet resultat. Her forstod man EU-reglerne på den måde, at Ryanair stadig havde en forpligtelse overfor sine passagerer, også selvom de allerede havde udbetalt refusion til tredjeparten.

Men den dom er altså blevet omstødt af Højesteret i dag, og det betyder, at Ryanair var i sin gode ret til at udbetale refusionen direkte til billetportalen.

Parret skal betale 1500 kroner til Ryanair i sagsomkostninger.