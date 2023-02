Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Gaskomfurer er virkelig skadelige for dit helbred og indeklimaet i dit hjem og kædes i USA sammen med blandt andet børneastma.

Det er konklusionen i flere nye amerikanske studier, der har kigget på de ellers populære køkkenapparater, som mange sværger til.

Især et studie fra slutningen af januar i år lavet af forskere fra Stanford Universitet har sat ild under debatten om gaskomfurer i USA, hvor myndighederne og politikerne nu diskuterer nye retningslinjer – og ligefrem et forbud.

Ifølge studiet udleder komfurerne nemlig skadelige partikler og store mængder af drivhusgassen metan - selv, når det er slukket og ikke i brug. Faktisk bliver 76 procent af metangassen udledt, mens komfuret bare står. Også The Guardian har beskrevet flere studier af gaskomfurer.

Det er både et problem for dig, luften i dit hjem og for klimaet.

For klimaet er det faktisk så slemt, at Gorm Bruun Andresen, energiforsker på Aarhus Universitet, gerne ser dem fuldstændig udfaset.

»Metan er en meget potent drivhusgas, så det er rigtig skidt, hvis komfurer er utætte og ikke brænder gassen af ordentligt. Det er omkring 20 gange værre for klimaet end CO2,« forklarer lektoren.

Men udover at det er skidt for klimaet, viser studierne også fremkosten af forskellige skadelige partikler i hjem med gaskomfur – flere end i hjem med keramiske komfurer og induktionskomfurer.

Det drejer sig blandt andet om de skadelige NOx-partikler og benzen.

Forskerne bag et andet studie mener at kunne se en sammenhæng mellem amerikanske hjem med gaskomfur og tilfælde af børneastma i USA.

»Det er meget skræmmende læsning,« siger Lars Gunnarsen, professor på Aalborg Universitet med fokus på indeklima.

Hvis man overvejer alternativer til gaskomfurer, er induktionskomfurer og keramiske komfurer det mest udbredte. De fungerer begge på el, både for ovn og kogeplade, og kræver ofte en elektriker under installationen. Ligeledes skal man have en autoriseret VVS'er forbi for at lukke for gasrør i køkkenet. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Hvis man overvejer alternativer til gaskomfurer, er induktionskomfurer og keramiske komfurer det mest udbredte. De fungerer begge på el, både for ovn og kogeplade, og kræver ofte en elektriker under installationen. Ligeledes skal man have en autoriseret VVS'er forbi for at lukke for gasrør i køkkenet. Foto: JOHN MACDOUGALL

Han forklarer, at der efter hans viden ikke er lavet ny tilsvarende forskning på området i Danmark.

»Men der er god sikkerhed for, at de her partikler bliver udledt i Danmark,« siger han med henvisning til de mange partikler, amerikanske studier har fundet i amerikanske hjem.

Partikler og den øvrige påviste forurening kalder han »noget af det, vi frygter allermest« i forhold til irriterede luftveje.

»De kan føre til irriterede luftveje, tør hoste og sådan noget. Men de er jo også superfarlige i forhold til, at irriterede luftveje kan øge risikoen for at udvikle allergi og videre: alvorlig sygdom og astma,« siger Lars Gunnarsen, der selv har haft gaskomfur indtil for nyligt,

Han vil ikke gå så langt som til at anbefale alle at udskifte deres gaskomfur omgående.

»Men jeg vil gerne råbe højt om, at hvis man vil have sit gaskomfur, skal man sørge for, at man har en meget god emhætte, som man bruger hver eneste gang,« siger han med ektra tryk på »hver eneste gang«.

Derudover anbefaler han, at man sikrer, at rørforbindelser og tætninger på gasrør er udført ordentligt, så de ikke lækker indendørs. Det samme gælder emhætten, der skal tændes, før du tænder komfuret og køre videre i flere minutter, efter du er færdig.

Der er ikke lavet undersøgelser af, hvor mange hjem der har gaskomfurer i Danmark, men både Lars Gunnarsen og en anden professor, Torben Sigsgaard, mener, at det er væsentligt mindre udbredt end i USA.

»Det er uden tvivl en kilde til indendørs forurening,« siger Torben Sigsgaard, professor på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed.

Ti gode råd til bedre indeklima Luft ud flere gange dagligt (5 – 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov. Brug gennemtræk, da 5-10 min med gennemtræk fjerner partiklerne i luften, uden at køle for rummet for meget af.

Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne

Tør dit tøj udendørs

Luft grundigt ud efter badet

Hav en jævn og passende temperatur i alle rum

Få udbedret vandskader omgående

Anvend få og miljømærkede rengøringsmidler

Ryg IKKE indendørs

Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent

Gør hovedrent en gang om året Kilde: Professor Torben Sigsgaard.

Han forklarer, at jo ældre ens installationer er, jo jo større er risikoen for utætte rør og og tætninger, der kan lække og sive.

»De her partikler kan være farlige, men det centrale er, hvor meget man bliver udsat for,« siger Torben Sigsgaard. Der er nemlig forskel på at kunne finde, for eksempel, NOx-partikler i et køkken - og så at have et skadelig mængde.

Derfor har han et helt klart råd:

»Luft ud, luft ud, luft ud, luft ud,« siger han og understreger ligeledes behovet for en god emhætte, man husker at bruge hver gang.

Miljøstyrelsen oplyser, at de »undersøger og risikovurderer løbende forskellige forbrugerprodukters indhold og afgivelse af kemikalier og tager til overvejelse, om det er noget, vi skal prioritere at kigge på igen.«

De refererer videre en dansk undersøgelser fra 2009 med følgende konklusion:

»Brug af gasbrændere i køkkener kan give anledning til forøget luftvejssygelighed hos børn, som bor i boligen. Risikogruppen er børn, der bor i tættrafikerede områder (høj eksponering) og astmatikere, der har høj følsomhed. Fremtidens udvikling indenfor gasteknologi bør derfor først og fremmest rettes mod at nedsætte emissionen af NO2 (en partikel fra NoX-gruppen, red.) fra brugen.«