En travl hverdag kan gøre det svært også at huske de sunde vaner, men det vil Wolt og Helsemin lave om på med et nyt koncept.

Hvis du har benyttet din Wolt-app de seneste dage, har du måske bemærket, at det nu også er muligt at bestille alt fra kosttilskud til økologisk hudpleje til levering – og du har din produkter indenfor en halv time.

Helsemin og Wolt vil nemlig gøre det nemmere at få fat i forskellige former for helsekost på en lettilgængelig måde.

»I Helsemin arbejder vi ud fra devisen 'We care', og her passer samarbejdet med Wolt godt. Ved at Helsemin bliver tilgængelig på Wolt, får vi mulighed for at tilbyde vores kunder en endnu bedre service og tilgængelighed,« lyder det fra COO i Helsemin Nadia Johansen om det nye samarbejde.

Her kan du få leveret Helsemin via Wolt Aalborg

København

Odense

Aarhus

Kolding

Vejle

Frederiksberg

Lyngby

Rødovre

Roskilde

Hos Wolt ser man også flere fordele ved det nye samarbejde, som giver mulighed for at kunne levere, netop det som brugerne mangler.

»Hos Wolt vil vi gerne være 'the mall in your pocket', hvor ideen på sigt er, at Wolt kan levere stort set alt, der kan være i en Wolt-taske, inden for 30 minutter. Derfor er det vigtigt for os at have en forretning som Helsemin på platformen,« forklarer direktør i Wolt Danmark, Søren Meier Svendsen.

Du finder alle Helsemins produkter under butikker i din Wolt-app, hvor der er stort set alt inden for de nyeste sundhedstendenser, fortæller Nadia Johansen.

»Vi kan ikke lægge skjul på, at vi er nogle rigtige sundhedsjægere. Vi er altid på jagt efter nye, spændende produkter, som kan bidrage til danskernes sundhed og velvære.«

»Vi gør en stor dyd ud af at være opdaterede med de nyeste sundhedstrends og bedste produkter på markedet. Det er vigtigt for os at være bredt tilgængelige, og derfor passer samarbejdet med Wolt godt ind i vores forretning,« fortæller Nadia Johansen.

Og netop tilgængelig er noget, Wolt har haft fokus på den seneste tid. Hos Wolt er man på mange måder begyndt at tænke i alternative baner. Inden længe slår Wolt nemlig dørene op til det første Wolt Market i Aalborg.