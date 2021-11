Er du typen, der pludselig står og mangler mælk, toiletpapir og bleer – men føler dig for tidspresset til at handle i supermarkedet? Ja, så er der gode nyheder til dig.

Men til at begynde med er det kun, hvis du bor i og omkring Aalborg.

Her har Wolt netop annonceret, at landets første Wolt Market slår dørene op. Det sker tirsdag 23. november for at være helt nøjagtig.

Wolt er kendt for, at du via en app kan bestille takeaway. Og kort tid efter får du det leveret til døren. Det nye koncept i Danmark bliver på samme måde – bare med dagligvarer, som vi kender fra supermarkedet.

Du kan også vælge at afhente varerne selv på Wolt Markets adresse, der bliver Vesterbro 62 i Aalborg.

Til at begynde med kan du vælge mellem 2000 varenumre og der er alle gængse varer, som du kender fra supermarkeder.

Lige fra frisk grønt til brød, fersk kød og frostvarer.

Wolt Market garanterer ovenikøbet, at du kan få leveret dine varer inden for 30 minutter.

Wolt Market – her i Finland. Foto: KIMMO BRANDT Vis mere Wolt Market – her i Finland. Foto: KIMMO BRANDT

Konceptet i sig selv er ikke nyt, da Wolt Market allerede eksisterer i Sverige og Finland.

Men det nye delivery/pick-up-marked bliver altså den første af sin slags i Danmark.