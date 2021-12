Det sitrer i fingrene, nysgerrigheden får overtaget, og før du ved af det, er de 24 låger skrabet lang tid før den 24. december. Men vandt du noget?

For en kvinde i Skanderborg blev håbet om den store gevinst til virkelighed - og juleglæden måske større - da hun allerede nu kan se frem til en million kroner efter at have skrabet alle 24 låger af årets Quick skrabejulekalender.

»Jeg kan aldrig vente til juleaften, så jeg skraber alle felterne på én gang. Det gør jeg hvert år,« fortæller hun til Danske Spil.

Og det er hun ikke alene om.

Har du også allerede skrabet alle 24 låger i din skrabejulekalender i år?

Mange danskere kan ikke modstå fristelsen og har allerede skrabet de 24 låger i årets skrabejulekalender før 24. december. Det viser en undersøgelse fra Danske spil.

Faktisk er det 40 procent af danskerne, der i stedet for at skrabe én låge om dagen skraber hele molevitten på én gang i håbet om ti juletræer og én million kroner, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Ligesom mange af os nok tvivler på, at det en dag sker, så havde kvinden fra Skanderborg også svært ved at tro sine øjne.

»Jeg har aldrig vundet noget før. Højst 50 eller 100 kroner. Så jeg talte efter en hel masse gange, for jeg kunne ikke tro på, at jeg havde vundet,« fortæller kvinden, der har valgt at være anonym, til Danske Spil.

Med den første vinder af én million kroner, er der nu kun fire julekalendere tilbage med en milliongevinst.

»Det er stadig ikke helt gået op for mig. Jeg har jo købt så mange af de her julekalendere gennem tiden. Da jeg fik denne her i gave af en ven, regnede jeg slet ikke med, at jeg ville gå hen og vinde,« fortæller hun.