Der er ikke mange danskere, som kommer gennem december uden at spise en anseelig mængde pebernødder, og derfor er der også god grund til at få styr på, hvor de er bedst.

For pebernødder smager forbløffende forskelligt fra pose til pose, og de svinger kraftigt i kvalitet.

B.T. har allieret sig med smagstester og lektor på Københavns Professionshøjskole Michael René, som har smagt fem forskellige pebernødder for at guide dig i den rigtige retning.

Du får testen her – pebernød for pebernød.

Curré, 500 gram: 11,95 kroner. Kilopris: 23,90 kroner. Købt i Netto.

»Meget hård. Den er til den søde side, der er meget mere sukker end smag af krydderi. Krydderierne er nedtonede. Er man til den søde pebernød, er det den her, man skal købe, men i min optik er den for sød.«

Bakkegårdens, 500 gram: 12 kroner. Kilopris: 24 kroner. Købt i Aldi og Rema 1000.

»Der er både mørke og lyse pebernødder i posen. Meget sød, flødeagtig i smagen og virker smøragtig. Det kan også være margarine. Lidt nedtonet i krydderidelen. Den gør ingen fortræd.«

Favorina, 500 gram: 12 kroner. Kilopris: 24 kroner. Købt i Lidl.

»Den er mørkt bagt i bunden, men der er også lyse. Det er sjovt, at der er to farver. Meget til den søde side. Den smager af muskatnød og nellike i en nedtonet grad. Der er meget lyd i. Ikke en dårlig pebernød.«

Karen Volf, 300 gram: 25 kroner. Kilopris: 83,33 kroner. Købt i Rema 1000.

»Her er der stor forskel på farven. Enten er de virkelig mørke eller lyse. De er meget bløde i konsistensen. Der er en eftersmag af smør/margarine. Sød, men også krydret. Nogle er brændte og lidt bitre, og andre er lyse og meget sukrede. Det er en allrounder.«

Coop, 170 gram: 22,95 kroner. Kilopris: 135 kroner. Købt i SuperBrugsen.

»Den er mere grå/brun og mindre end de andre. Det er en helt anden type pebernød, krydret op på en helt anden måde. Jeg kunne godt fristes til at påstå, at der var et syrligt element af citronskal eller ingefær.«

»Dejlig blød i konsistensen. Der er virkelig en palet af ekstra krydderier ud over muskat og nellike, måske er det ingefær. På trods af farven er den ikke kedelig.«