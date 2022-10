Lyt til artiklen

Det bliver spændende, dramatisk og vildt.

Det er årtiers mest spændende valgkamp, der onsdag er skudt i gang. Det vurderer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Det er lagt op til en valggyser. Det er så tæt og uforudsigeligt. Normalt plejer man at have en meget god idé om, hvem der vinder. Men her er det ekstremt tæt blokkene imellem,« siger han.

Selvom Socialdemokratiet står til tilbagegang i meningsmålingerne, har Mette Frederiksen stadig en god mulighed for at hive sejren hjem.

»Regeringer plejer at hente vælgere under en valgkamp. Derfor er der absolut intet, der er afgjort. Det er helt åbent,« siger Joachim B. Olsen.

Statsministeren har onsdag udskrevet valg med afholdelse 1. november.

Det bliver derfor en valgkamp på hele fire uger, hvilket er længere end den typiske periode på tre uger.

Den manøvre giver Socialdemokratiet et godt udgangspunkt.

»Det har været analysen i Socialdemokratiet, at de ville have gavn af en lang valgkamp, hvor de kan tale om politik og trække vælgere tilbage,« siger Joachim B. Olsen.

Desuden er det en tommelfingerregel i dansk politik, at oppositionen skal være to procentpoint foran ved valgudskrivelsen, hvis magten skal skifte efter et valg, forklarer B.T.s politiske kommentator.

Hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne ender med at støtte den blå lejr, står blå blok ifølge den seneste Gallup-måling til at vinde valget med kun ét mandat.

»Det er min vurdering, at Mette Frederiksen vil have en god mulighed for at hente ind,« siger Joachim B. Olsen.

Der er dog flere store jokere, der gør valget endnu mere uforudsigeligt.

»'Plejer' er ligesom død. Der er sket så mange ting i dans politik. Lars Løkke har stiftet sit eget parti, Dansk Folkeparti ligger på spærregrænsen, og en rigsret-dømt Inger Støjberg ligger til et helt utroligt comeback,« siger Joachim B. Olsen.

