SFs formand er ikke meget for at svare på spørgsmål om, hvorfor en kampagnemedarbejder og en folketingskandidat fra partiet har vejledt i, hvordan man omgår partistøttereglerne.

»Det er vores partisekretær, du skal tale med, det tror jeg også, du har aftalt?,« sagde formand for SF, Pia Olsen Dyhr, da B.T. stoppede hende på vej ind til et vælgermøde på Københavns Universitet tirsdag eftermiddag.

Nej, vi ville faktisk gerne spørge dig ind til det.

»Ja, men det er vores partisekretær, det har ikke noget med mig at gøre.«

Så du kan ikke svare på, om det er praksis i SF, det her med at dele donationerne op?

»Det er det selvfølgelig ikke, men du skal tale med vores partisekretær, som du også godt ved, der er tale om to fejl, og selvfølgelig skal man ikke gøre det.«

Så det er fejl. I går stadig ind for at stramme reglerne på området?

»Ja, bestemt da,« svarede Pia Olsen Dyhr og henviste igen til partisekretær Jens Andersen, før hun forsatte ind til vælgermødet.

SF er et af en række partier, der er blevet afsløret i at vejlede om, hvordan man omgår partistøttereglerne.

Det har Frihedsbrevet kunnet afsløre gennem en række skjulte optagelser, hvor mediet fik den tidligere bedrageridømte erhvervsmand Mads Dinesen til at ringe til samtlige partier, en stribe politikere og flere kampagnefolk og foregive, at han vil støtte dem med 50.000 kroner på den betingelse, at han kan forblive anonym.

En af de politikere Mads Dinesen gerne ville støtte med 50.000 kroner, var folketingskandidat for SF Carl Valentin.

En kampagnemedarbejder fra SF København rådgav Mads Dinesen om, hvordan han kunne splitte sin donation op.

De 22.200 kroner skulle gå direkte til Carl Valentin, mens det resterende beløb skulle gå til partiet.

Kampagnemedarbejderen forsikrede ifølge Frihedsbrevet Mads Dinesen om, at Carl Valentin på den måde godt kunne modtage et større beløb anonymt, fordi han også ville få andel i de penge, der gik til den lokale partiforening.

Tirsdag kunne Frihedsbrevet fortælle, at også folketingskandidat for SF i Nordjylland Theresa Berg Andersen foreslog samme løsningsmodel, da Mads Dinesen ringede til hende.

Theresa Berg Andersen har afvist over for Frihedsbrevet at have vejledt i at omgå reglerne. Da mediet konfronterede Carl Valentins kampagnemedarbejder lød svaret, at han »har rådgivet forkert.«

Carl Valentin skriver i en sms til B.T., at han ikke har haft kendskab til, at hans kampagnemedarbejder har vejledt i, hvordan man omgår reglerne for partistøtte.

B.T. har efterspurgt et interview med Carl Valentin og afventer fortsat svar.