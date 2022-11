Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne står til et flot valgresultat.

Men partiet har også mødt kritik.

Blandt andet for deres skattepolitik, der af eksperter er blevet kaldt både 'uigennemskuelig' og 'kompliceret'.

Og det er tilsyneladende heller ikke helt nemt for partiets egne folketingskandidater at redegøre for, hvad der skal ske med den økonomiske politik, hvis Moderaterne får lov at bestemme.

Det stod klart, efter B.T. til Moderaternes valgfest tirsdag aften bad flere forskellige folketingskandidater om at forklare partiets skattepolitik.

»Det skal du tale med en anden om,« lød svaret igen og igen fra en række forskellige kandidater.

Se kandidaternes problemer med at svare i videoen øverst i artiklen.

B.T. endte dog med at fange kandidati Sydjylland Kasper Søstrøm Müller, der gjorde et ihærdigt forsøg.

»Vi vil gerne have en lavere selskabsskat, vi vil godt have en aktiebeskatning, der er lavere,« forklarede Kasper Søstrøm Müller og fortsatte med at redegøre for lønsumsafgift og ulighed, inden han med et grin afsluttede interviewet:

»Med et glas rødvin i hånden til en valgfest, så er det alt det, du får om skattepolitik.«