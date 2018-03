DU KAN GENOPLEVE HELE KAMPEN I LIVE-BLOGGEN UNDER ARTIKLEN

Wissam Ben Yedder blev helten fra bænken, da Sevilla og Simon Kjær spillede sig i kvartfinalen i Champions League efter en 2-1-choksejr over Manchester United på to mål fra indskifteren

Er du gal en indskiftning!

Sevillas Wissam Ben Yedder trak egenhændigt gardinerne helt for på ’Drømmenes Teater’, da han sørgede for at sende Sevilla videre på Old Trafford mod Manchester United.

Den franske angriber, som ellers ikke har haft det bedste 2018, kom på banen i 72. minut og stjal showet på Manchester Uniteds hjemmebane med to scoringer. Han var et lyspunkt i en ellers tør og kedelig forestilling, som var taktisk låst i første halvleg efter 0-0 i første opgør i ottendedelsfinalen.

Men for pokker, hvor kom der gang i løjerne, da den lille og driblestærke Ben Yedder trådte ind på græstæppet. I nærmest første boldberøring modtog han bolden dybt, driblede lidt rundt i straffesparksfeltet og klappede bolden ind bag David De Gea i målet, som var fuldstændig chanceløs.

Det var et hårdt slag for Manchester United, som lignede et hold i total opløsning, og det hele blev meget værre bare fire minutter senere. Ben Yedder stod ved bagerste stolpe efter en dødbold, og han headede bolden ind via overliggeren - til stor jubel for spanierne, der havde en stor aktie i opgøret og nu skal gøre sig klar til den første kvartfinale i den tid, at turneringen har heddet Champions League.

Der gik dog lidt for meget siesta i den for spanierne. Kort tid efter sov Simon Kjær og kompagni ved et hjørnespark, som Romelu Lukaku ugeneret kunne heade ind, men det kunne ikke ændre på Uniteds skæbne i turneringen, og det er en stor bet. José Mourinho higer efter at vinde sin tredje Champions League-titel, som han har to af med henholdsvis Porto og Inter, og Manchester United har ikke vundet turneringen siden 2008, hvor Chelsea tabte efter straffespark. Og med 16 point til Manchester City, der nærmest allerede har vundet Premier League, er der nu kun FA Cup’en at spille om for United.

Sevilla har fem gange vundet Europa League/UEFA Cup’en, og nu er sydspanierne et skridt tættere på den første Champions League-titel. Takket være Wissam Ben Yedder.

Du kan læse herunder, hvordan det gik til minut-for-minut: