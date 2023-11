Hun ser alle hans kampe, hører alle podcast, hvor han bliver nævnt, og læser samtlige artikler om ham.

Den danske landsholdsspiller Matt O'Rileys mormor er intet mindre end fodboldgal.

Og derfor mærker Celtic-danskeren da også den enorme støtte hver eneste dag. Det fortæller han tirsdag, da han møder pressen i Helsingør forud for Danmarks EM-kvalifikationskampe.

»Min mormor er 85 år gammel, og hun ser hver kamp med Celtic. Hun har været på stadion før, men hun bor i Horsens, så hun ser for det meste bare kampene i fjernsynet,« lyder det som det første, da O'Riley selv bringer sin mormors fodboldinteresse på banen.

Matt O'Riley kan få debut på landsholdet. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix Vis mere Matt O'Riley kan få debut på landsholdet. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

»Hun hører mange podcasts. Jeg ved ikke, hvad hun laver...hun er tosset. Hun er også på Twitter hver dag, og hun scroller, scroller og scroller. Hun er 85 år, og jeg kan ikke tåle det,« griner han videre.

Det er især på de sociale medier, at den fodboldgale mormor følger intenst med i, hvad der bliver sagt og skrevet om det talentfulde barnebarn.

»Hun ved alt, og det er derfor, hun stadigvæk lever. Hun kommenterer alle opslag, som Celtic lægger ud. Det er helt sygt,« fortæller Matt O'Riley, der generelt har en familie, som støtter ham fuldt ud i den skotske storklub:

»Min mor og far kommer til hver kamp, så jeg har en tæt familie, og det hjælper, når man er fodboldspiller.«

Matt O'Riley er fast mand i Celtic. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Matt O'Riley er fast mand i Celtic. Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Af samme årsag vil det da også være et gigantisk øjeblik for hele familien og i særdeleshed hans mormor, hvis han ender med at få debut på det danske landshold de kommende dage.

»Ja, selvfølgelig. Min mormor har ikke så meget tid tilbage, så det vil være dejligt, hvis jeg gør det, før hendes tid er forbi. Jeg håber, at jeg kommer til at spille, og jeg håber, at hun kommer til en kamp en dag,« lyder det fra midtbanespilleren.

Det bliver dog ikke i år, at hans mormor når at opleve ham på tætteste hold i Parken.

»Hun har været lidt syg, så hun må blive hjemme,« afslutter Matt O'Riley.

Danmark møder fredag aften Slovenien i Parken i EM-kvalifikationen.

Tre dage senere skal Kasper Hjulmands mandskab en tur til Nordirland.