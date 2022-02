Cristiano Ronaldo er en færdig mand i Manchester United efter denne sæson. I hvert fald hvis det står til den tidligere landsholdsstjerne Jamie Carragher.

Det skriver Liverpool-legenden i sin klumme hos The Telegraph.

Carragher er langtfra imponeret over Ronaldos aftryk i Manchester United, hvor superstjernen i hans optik skaber for mange problemer.

'United begik en fejl ved at skrive kontrakt med ham igen sidste sommer. Og det vil være en endnu større (fejl, red.) at beholde ham næste sæson.'

'Der er støj hver gang, der har været et skuffende resultat. Der er støj hver gang, der bliver lækket en historie om, at han ‘overvejer sin fremtid’ i slutningen af sæsonen. Og der er støj, når vi bemærker den undervældende reaktion, der er, når United scorer, og Ronaldo ikke er målscoreren – som tilfældet var, da Marcus Rashford scorede et sejrsmål i sidste minut mod West Ham i januar,' skriver han og tilføjer:

'Når en manager udelader en 37-årig, burde der ikke være nogen støj.'

Ifølge Jamie Carragher passer 2022-udgaven af Cristiano Ronaldo ganske enkelt ikke ind i United, og derfor bør man sælge ham til sommer.

'Ingen spiller kan være større end klubben. Og ingen vidste det bedre end Sir Alex Ferguson (tidligere United-manager, red.), som i 2006 solgte Ruud van Nistelrooy, en af Premier Leagues mest profilerede målscorere, fordi han følte, at angriberens personlige hungren efter mål gik ud over udviklingen hos nye og yngre holdkammerater.'

'Hvis denne United-genforening begrænser sig til en sæson, så vil det at lade ham (Ronaldo, red.) gå løse flere problemer, end det skaber,' skriver Carragher.

Cristiano Ronaldo spillede i første omgang i Manchester United fra 2003-2009, og før denne sæson vendte han så tilbage til Old Trafford.

Han har indtil videre ikke kunnet formå at gøre ‘De Røde Djævle’ til en del af mesterskabskampen. United ligger aktuelt på en fjerdeplads – hele 20 point efter Manchester City på førstepladsen.

Ronaldo har dog alligevel gjort sig bemærket med ni scoringer i 21 kampe.