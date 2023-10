Det danske landshold fik søndag en udskiftning, da angriberen Kasper Dolberg blev erstattet af Matt O'Riley.

Angriberen fra Anderlecht har haft en vild uge, der begyndte med en fødsel af tvillinger, og han blev også efterudtaget til landsholdet, men stødte på grund af sine nyfødte børn først til truppen tirsdag aften, og trods blot tre træningsdage startede han inde mod Kasakhstan.

Efter kampen tog han så væk igen, og da B.T. spørger, om det var Kasper Hjulmands idé at gøre det på denne måde, bekræfter landstræneren og bemærker samtidig, at Kasper Dolbergs to døtre er født lidt for tidligt.

»Ja, det var det. Det var ikke sådan lige at tage fra de lidt for tidligt fødte døtre og så videre, så det var min idé at gøre det på denne måde.«

Dolbergs piger er født lidt for tidligt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Dolbergs piger er født lidt for tidligt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, at Kasper er en af de spillere, der på sit topniveau kan løfte vores spil. Kasper kan - hvis han rammer topniveauet - gøre en forskel mod de bedste hold,« siger Kasper Hjulmand og tilføjer:

»Derfor synes jeg, at det var det rigtige tidspunkt at få ham ind og få brugt lidt tid med ham.«

Var det rart for ham, at det var dig, der tog beslutningen for ham, så han ikke skulle spørge?

»Ja, jeg forstår, hvad du mener. Han kan hverken bestemme det eller spørge om det, så det var helt klart min idé, da vi kom dertil, og det var mig, der sagde, at det var sådan, det kunne være.«

Danmark møder San Marino på udebane tirsdag.