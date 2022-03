Fodboldklubben Chelsea kan ende på amerikanske hænder.

I hvert fald har ejerne af baseballklubben Chicago Cubs, Ricketts-familien med Tom Ricketts i spidsen, tænkt sig at byde på London-klubben, som siden 2003 har været ejet af russiske Roman Abramovich.

Familien Ricketts har dannet en investorgruppe med rigmanden Ken Griffin, der er stifter af hedgefonden Citadel, og sammen vil de lægge et bud på Chelsea.

Det bekræfter en talsmand for Ken Griffin over for nyhedsbureauet Reuters, og AFP beretter det samme.

Chelsea-spillerne kan få amerikanske ejere. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Chelsea-spillerne kan få amerikanske ejere. Foto: DAVID KLEIN

Hedgefonden Citadel er dog ikke involveret i selve buddet.

»Som mangeårige ejere af et ikonisk professionelt sportshold har Ricketts-familien og dens partnere forståelse for vigtigheden af at investere i succes på banen med respekt for klubbens, fansenes og lokalsamfundets traditioner,« lyder det ifølge BBC i en udtalelse fra Ricketts-familien.

Ricketts-familien købte Cubs i 2009 og førte i 2016 klubben til den første World Series-titel i 108 år.

Abramovich blev i sidste uge underlagt sanktioner af den britiske regering, som mener at have bevis for hans forbindelse til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Chelsea-ejeren har selv afvist forbindelsen, men har alligevel fået indefrosset sine midler.

Det satte hans planer om et salg på pause, og i stedet skal et eventuelt salg ifølge AFP ske under det britiske finansministeriums opsyn.

Chelsea har fået tilladelse til at fortsætte med at udbetale løn på en særlig licens, men må hverken sælge nye billetter til sine hjemmekampe, trøjer eller andet merchandise.

Klubben må heller ikke købe eller sælge spillere.

Chelsea er af erhvervsmagasinet Forbes blevet rangeret som den syvendemest værdifulde fodboldklub i verden med en værdi på 3,2 milliarder dollar. Det svarer til knap 22 milliarder kroner.