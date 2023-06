Netflix har det. HBO Max har det. Disney+ har det. Og nu har TV 2 Play det også.

Der er ikke tale om film og serier med den chilensk-amerikanske skuespiller Pedro Pascal, som er kendt fra hit-serier som 'The Last of Us' og 'The Mandalorian', men derimod muligheden for at oprette brugerprofiler på den danske streamingtjeneste.

Det oplyser TV 2s kundeservice.

Bruger man TV 2 Play gennem appen, skal man dog opdatere den til den nyeste version, før man kan oprette brugerprofilerne.

Det betyder altså, at det nu er slut med at få spoleret sit afsnit af 'Bachelorette', fordi andre i husstanden er nået længere end en selv, og man derfor får afsløret tidligere episoders handlinger, når man godtroende klikker på 'se videre'-funktionen på streamingtjenesten.

Fremover bliver det muligt at oprette op til fem profiler på tjenesten, herunder børneprofiler.

Det betyder også, at man – foruden personlige 'se videre'-funktioner – også kan oprette en personlig 'min liste' for film og tv-serier, man gerne selv vil gemme til fremtiden.

Ifølge meremobil.dk havde TV 2 Play en million betalende medlemmer i december 2022.