18. august 1997.

Det er den dato, hvor millionæren Don Lewis blev set for sidste gang.

Den daværende 59-årige rigmand og dyreparkindehaver var dengang gift med Carole Baskin, som bekendt er en af hovedrollerne i Netflix-hittet 'Tiger King'.

Don Lewis forsvandt fra den ene dag til den anden og næsten uden spor.

Selvom det var Carole Baskin, der meldte sin 22 år ældre ægtemand savnet, så har der været massive rygter om, at hun selv skulle have haft en finger med i spillet, da forholdet mellem dem angiveligt ikke kørte på skinner.

Og nu fortæller politiet, at de har haft svært ved at efterprøve disse rygter fra hestens egen mund, da Carole Baskin simpelthen nægter at samarbejde med dem.

Det skriver AP, som refererer fra en pressekonference, der blev afholdt i Tampa i Florida, torsdag.

Her fortalte en efterforsker ved navn Mouses Garcia, at Carole Baskin tre gange har afvist at blive afhørt i forbindelse med efterforskningen af hendes forsvundne ægtemand.

Carole Baskin.

En efterforskning, hvor politiet indtil videre har gennemført hele 50 afhøringer og fulgt op på 200 spor.

Politiet udtalte endvidere, at de endnu ikke har fået ransaget Carole Baskins ejendom og dyrepark, som hun arvede, da Don Lewis blev erklæret død.

»Det vil kræve, at vi har en afgørende grund til at mistænke hende, hvis vi skal have godkendt en ransagningsordre for at tjekke op på rygtet om, at hans lig er i hendes septiktank,« lød det fra efterforskeren.

»Det vil kræve, at vi er i besiddelse af beviser, som viser, at der skete noget på ejendommen, eller at vi har et vidne, som kan fortælle, at der er sket noget.,« fortsatte han.

Ifølge Moses Garcia er det bestemt ikke normalt, at Carole Baskin ikke vil hjælpe dem i efterforskningen.

»Det er meget unormalt, at en ægtefælle eller et familiemedlem ikke vil samarbejde, når nogen i familien forsvinder,« siger han.

Udover rygterne om, at Carole Baskin skal have dræbt sin ægtemand, så går der også rygter om, at Don Lewis slet ikke er død, men at han i sin tid flygtede af egen vilje og i dag lever i bedste velgående i Costa Rica.

Dette ønskede politiet ikke at kommentere på pressemødet torsdag, men de bekræftede dog, at de lokale myndigheder i landet har hjulpet til i efterforskningen.

AP har været i kontakt med Carole Baskin, som oplyser, at hun har bedt politiet om at gå gennem hendes advokat.

Hun siger videre, at hun gjort alt, hun kunne, for at hjælpe efterforskerne tilbage i 1997, da hendes mand forsvandt.

»Der er ikke noget, jeg ved, som ikke allerede står i politiets dokumenter. Der er ingen chance for, at jeg husker ting bedre nu, eller at jeg har noget at tilføje efter 24 år,« siger hun.

