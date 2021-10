»Du kan trygt gå i seng, og mens du sover, sørger vores troldmænd for, at HBO Max bliver tilgængelig i løbet af dagen i morgen.«

Sådan skrev HBO Max på Facebook dagen før lanceringen af streamingtjenesten tirsdag.

Men helt trygt var det ikke for flere af HBO's brugere.

I kommentarfeltet under et opslag fra tirsdag er flere gået til tasterne – og der er flere ting brugerne undrer sig over.

For som en del af lanceringen af den nye tjeneste har HBO Max givet et rigtig godt tilbud – det gælder bare kun for nye kunder.

»Lanceringen markeres med et specialtilbud, som giver nye kunder 50 procent rabat på den månedlige pris, så længe man beholder sit abonnement.«, skriver HBO Max i en pressemeddelelse.

Et tilbud, der ikke falder i god jord hos nogle af de brugere, der overgår fra HBO Nordic til HBO Max.

»Mener også, at det er dårlig service, at os trofaste kunder skal fortsætte med at betale 79,- pr måned, hvor nye kunder kan nøjes med 39,50,-,« skriver en bruger på Facebook, mens flere følger trop.

»Hvor er jeres kommentar til, at I behandler gamle kunder utroligt frækt og dårligt, jf. Forbrugerstyrelsen? Er I bare ligeglade? I så fald, så mand op, og indrøm det, eller vis god stil. Valget er jeres. Hvilket signal vil I sende?« skriver bruger Jacob Nørgaard på Facebook.

HBO Max svarede efterfølgende således på kritikken:

»Hej Jacob Nørgaard, vi har fuld forståelse for din frustration, og vi beklager situationen! Vi forsøger, at gøre HBO Max tilgængelig for alle – inklusiv dem, der endnu ikke har haft mulighed for at opleve vores tjeneste.«

Som et plaster på såret får alle kunder adgang til et årsabonnement på 12 måneder til 8 måneders pris. Problemet er bare, at tilbuddet ved lanceringen ikke virkede.

»Vi oplever problemer med vores tilbud på årsabonnement (12 måneder til 8 måneders pris). Vi gør ALT, hvad vi kan for at fixe problemet hurtigst muligt!«, skrev HBO Max efter lanceringen.

Når brugerne af HBO Nordic så har affundet sig med, at de ikke får det til samme pris, kommer næste skuffelse.

For ifølge de brugere, der nu har fået adgang, så mangler der sæsoner af serier, som ellers lå på HBO Nordic.

En af dem, der har gransket tjenesten for sine favoritter, er Trine Gammelgaard.

»Er der en grund til, at nogle af serierne er langt bagud på HBO Max?,« skriver hun til et opslag på HBO Max' Facebook-side.

Hun har fulgt med i serien Supergirl, hvor HBO Nordic var nået til sæson 6, men på Max ligger der kun til og med sæson 5.

»Det er det samme med andre serier også. Der følger HBO Nordic med på de nyeste afsnit, som sendes dagen efter, de er vist i USA. Så nu kan jeg ikke se det nye afsnit i morgen. For eksempel Supergirl, og tre andre jeg følger med i, som heller ikke er med de nyeste afsnit/den nyeste sæson«.

»Det er altså irriterende. Man kan ikke lave en overgang, når man slet ikke er 100 procent klar,« skriver Trine Gammelgaard.

B.T. har kontaktet HBO Max for at få svar på de mange spørgsmål efter lanceringen. Men vi afventer stadig svar på henvendelsen.