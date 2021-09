Man kan ikke kalde Pernille Vermund for racist i bedste sendetid uden i det mindste at lade hende komme til orde.

Det er erkendelsen i DR, der nu bekræfter, at det netop var en kommentar om Pernille Vermund, der var årsagen til, at man onsdag aften måtte sadle om og klippe det kommende og femte afsnit af 'Gift ved første blik' om i 11. time.

»DR sendte i starten af ugen et afsnit af 'Gift ved første blik' til pressen. I afsnittet indgik en kritisk udtalelse om Pernille Vermund, som ikke var forelagt for hende. Derfor er denne udtalelse klippet ud i det færdige program, der bliver publiceret i dag på DRTV,« skriver Anne Garlichs, programchef for fællesskaber på DR1, i en mail til B.T.

Som B.T kunne skrive torsdag formiddag, drejede det sig om en scene, hvor 36-årige Michael Lundberg og hans hustru, 28-årige Pernille Lundsgaard, diskuterer, hvorvidt man kan tillade sig at kalde Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, racist.

36-årige Michael Lundberg og 28-årige Pernille Lundsgaard. Foto: Snowman Productions

»Vi snakker lige politik. Michael sagde lige, at Pernille Vermund var racistisk. Sådan noget rammer mig. Jeg føler ikke, man kan sige, et andet menneske er racist. Jeg har faktisk givet dem en vælgererklæring i tidernes morgen, da de valgte at stille op, fordi jeg syntes, de var et frisk pust. Jeg kan ikke se nogen racistiske udtalelser overhovedet i det,« siger Pernille Lundsgaard i den nu fjernede scene.

Og nu bekræfter DR, at det er den pågældende udtalelse, der er blevet klippet ud mindre end 24 timer inden, at programmet skulle have været vist på tv, forklarer Anne Garlichs.

»DR opdagede fejlen sent og rettede med det samme. Scenen var ikke afgørende i forhold til fortællingen om parrets forløb og udfordringer. Seerne har for længst fået indblik i, at parret har to meget forskellige standpunkter rent politisk, men til gengæld har parret mange fælles ståsteder på andre punkter,« skriver programchefen i en mail til B.T.

I tidligere afsnit har parret ikke lagt skjul på, at de står i hver sin ende af det politiske spektrum, hvor Michael Lundberg tidligere har stemt på Enhedslisten, mens Pernille Lundsgaard betegner sig selv som værende 'blå'. Men først i det kommende femte afsnit af DR-serien udvikler uenighederne sig til en reel diskussion.

Pernille Vermund (NB) er godt tilfreds med, at DR har valgt at klippe programmet om, inden det bliver vist. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Martin Sylvest

»Programmet handler om parforhold, kærlighed, og hvordan man som par udvikler sig. Det er ikke et program, hvor man skal konfronteres eller stå på mål for diverse overbevisninger. Af og til bliver der klippet helt op til sendetidspunktet, og det var det, der skete i går. Vi ser frem til at dele afsnit fem med alle seerne senere i dag,« skriver programchefen i sin mail torsdag eftermiddag.

DR udsender ugentligt programmet til de danske medier på forhånd, så de kan anmelde og forberede interview, inden programmet sendes torsdag aften. Derfor havde B.T. onsdag mulighed for at tage kontakt til Pernille Vermund for at høre, hvordan hun havde det med, at hendes person var så varm en kartoffel i tv-ægteskabet.

Men få timer efter, at B.T. havde henvendt sig til både Pernille Vermund og DR, udsendte tv-stationen en pressemeddelelse om, at man havde valgt at klippe det kommende afsnit om for at fjerne en scene, der 'drejer sig om en debat, som parret Pernille og Michael har omkring politik'.

Og det glæder Pernille Vermund.

Er du enig med DR i, at scenen skulle klippes ud?

»Jeg kan godt forstå, hvis man som producent tænker, at udtalelsen er inkriminerende – og det er jo DRs ansvar, hvis de viderebringer det,« siger hun til B.T.

Selv er hun ikke i tvivl om, at det er 'grænseoverskridende at kalde andre mennesker for racister’.

»Det er ubehageligt, at man bliver kaldt grimme ting, hvis man forsøger at gøre noget ved udlændingepolitikken.«

Politikeren mener ikke, der er sammenhæng mellem at føre en stram udlændingepolitik og at være racist:

»Uanset hvor udlændinge kommer fra, skal man kunne tale om de konsekvenser, der er ved indvandring,« siger hun og fastslår, at det ikke gør hende til racist:

»Jeg har gode venner, der har mellemøstlig baggrund, og jeg har venner, der er muslimer. Jeg er ikke racist. Ligesom det ikke er racistisk at sige, at folk, der kommer her til landet, skal overholde lovgivningen og forsørge sig selv. Det er et helt rimeligt krav at stille,« siger hun.