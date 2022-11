Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du kender ham som nissen, der danser. Nissen der vil ha' gang i den, sang i den og fjoller i Danmarks Rigsarkiv gennem flere kolde december-måneder. Der er naturligvis tale om Pyrus.

Men for skuespiller Jan Linnebjerg har rollen som Pyrus ikke altid været en dans på roser.

Det fortæller han i et stort interview med TV 2.

For efter succesen med rollen, hvor han optrådte i fire julekalendere og en film, genkendte folk kun Jan Linnebjerg som den energiske arkivnisseelev. De to var vokset sammen.

Sammenvoksningen påvirkede da også den 62-årige skuespillers karriere, mener han.

»Jeg overhørte engang en producent sige, at: 'Vi kan ikke have en nisse rendende rundt på settet',« siger Jan Linnebjerg til TV 2.

Skuespilleren oplevede også, at en familie udvandrede fra teaterforestillingen 'A Clockwork Orange' på Aarhus Teater. Årsagen - familien troede, de skulle se en forestilling med Pyrus, selvom der altså stod 'A Clockwork Orange' på plakaten.

For Jan Linnebjerg var vreden til Pyrus vokset og for at dulme den, drak han rødvin.

I 2018 stod Jan Linnebjerg åbent og ærligt frem og fortalte, at han havde kæmpe med alkoholen. En kamp han senere erkendte kunne være dødelig, hvis han blev ved. Misbruget har Jan Linnebjerg siden fået bugt med, fortæller han.

I 2021 fortalte 'Pyrus'-skuespilleren dog, at nu var det tid til, at Pyrus kom på pension. Men helt lukket for Pyrus bliver der nok aldrig, fortalte Jan Linnebjerg dengang i Podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

»Jeg er ved at skrive på en ret fed historie, og så skal jeg måske ud og fortælle nogle løgnehistorier om mit liv. Jeg vil ikke kalde det foredrag, for det er noget, en professor holder, og det kan jeg sgu ikke prale med. Men jeg vil fortælle om et godt liv, et langt, fedt sjovt og nogle gange trist liv. Så det skal jeg ud og fortælle om – hvordan jeg blev Pyrus,« sagde han.